بنر جنجالی بازیکنان آرژانتین پس از شکست انگلیس (عکس)

به گزارش ایلنا، دیدار آرژانتین و انگلیس در نیمه‌نهایی جام جهانی، تنها یک مسابقه فوتبال نبود؛ رقابتی که همواره به دلیل پیشینه تاریخی و سیاسی دو کشور، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

بازیکنان آرژانتین پس از پیروزی ۲ بر یک مقابل انگلیس و جشن صعود به فینال، بنری را روی زمین ورزشگاه پهن کردند که روی آن نوشته شده بود: «جزایر مالویناس (فالکلند) متعلق به آرژانتین است.»

در تصاویر منتشرشده، جیووانی لو سلسو ابتدا این بنر را روی چمن قرار داد و سپس سایر بازیکنان تیم ملی آرژانتین دور آن جمع شدند تا این پیام، به یکی از تصاویر شاخص جشن صعود آلبی‌سلسته تبدیل شود.

ریشه ماجرا چیست؟

تقابل آرژانتین و انگلیس همواره تحت تأثیر جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ قرار داشته است؛ جنگی که از دوم آوریل تا چهاردهم ژوئن همان سال میان آرژانتین و بریتانیا بر سر حاکمیت جزایر فالکلند، یا به تعبیر آرژانتینی‌ها «مالویناس»، رخ داد.

این درگیری زمانی آغاز شد که حکومت نظامی آرژانتین به رهبری لئوپولدو گالتیری دستور اشغال این جزایر را صادر کرد؛ اقدامی که با واکنش سریع دولت بریتانیا به رهبری مارگارت تاچر همراه شد.

دولت بریتانیا با اعزام ناوگان نظامی گسترده، عملیات بازپس‌گیری این جزایر را آغاز کرد و در نهایت، پس از ۷۴ روز نبرد، نیروهای آرژانتینی در شهر استنلی تسلیم شدند.

جنگی با پیامدهای گسترده

جنگ فالکلند تلفات سنگینی بر جای گذاشت؛ ۶۴۹ نظامی آرژانتینی و ۲۵۵ نظامی بریتانیایی جان خود را از دست دادند.

پیامدهای این جنگ تنها به میدان نبرد محدود نماند. شکست نظامی آرژانتین به سقوط حکومت نظامی این کشور و بازگشت دموکراسی در سال ۱۹۸۳ انجامید.

در سوی مقابل، پیروزی بریتانیا جایگاه سیاسی مارگارت تاچر را تقویت کرد و نقش مهمی در پیروزی او در انتخابات همان سال داشت.

با وجود گذشت بیش از چهار دهه از آن جنگ، مسئله حاکمیت بر جزایر فالکلند همچنان یکی از موضوعات حساس در روابط دو کشور به شمار می‌رود و هر تقابل فوتبالی میان آرژانتین و انگلیس، بار دیگر این پرونده تاریخی را به کانون توجه رسانه‌ها بازمی‌گرداند؛ اتفاقی که این بار نیز با اقدام بازیکنان آرژانتین پس از صعود به فینال جام جهانی تکرار شد.

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