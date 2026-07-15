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ترکیب رسمی انگلیس و آرژانتین برای نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد

ترکیب رسمی انگلیس و آرژانتین برای نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد
کد خبر : 1813901
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ترکیب رسمی تیم‌های ملی انگلیس و آرژانتین برای دیدار حساس مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی دو سرمربی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، بر این اساس، توماس توخل تیم ملی انگلیس را با این نفرات به میدان می‌فرستد:

انگلیس:

جردن پیکفورد، ریس جیمز، جان استونز، مارک گوهی، جد اسپنس، دکلان رایس، الیوت اندرسون، مورگان راجرز، جود بلینگام، آنتونی گوردون و هری کین.

در سوی مقابل، لیونل اسکالونی ترکیب زیر را برای آرژانتین انتخاب کرده است:

آرژانتین:

امیلیانو مارتینس، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینس، نیکولاس تاگلیافیکو، جولیانو سیمئونه، لئاندرو پاردس، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر، لیونل مسی و خولیان آلوارس.

این مسابقه در ورزشگاه مرسدس‌بنز شهر آتلانتا برگزار می‌شود و برنده آن راهی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد شد تا مقابل اسپانیا قرار بگیرد. بازنده نیز در دیدار رده‌بندی برابر فرانسه به میدان خواهد رفت.

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