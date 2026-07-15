به گزارش ایلنا، بر این اساس، توماس توخل تیم ملی انگلیس را با این نفرات به میدان می‌فرستد:

انگلیس:

جردن پیکفورد، ریس جیمز، جان استونز، مارک گوهی، جد اسپنس، دکلان رایس، الیوت اندرسون، مورگان راجرز، جود بلینگام، آنتونی گوردون و هری کین.

در سوی مقابل، لیونل اسکالونی ترکیب زیر را برای آرژانتین انتخاب کرده است:

آرژانتین:

امیلیانو مارتینس، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینس، نیکولاس تاگلیافیکو، جولیانو سیمئونه، لئاندرو پاردس، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر، لیونل مسی و خولیان آلوارس.

این مسابقه در ورزشگاه مرسدس‌بنز شهر آتلانتا برگزار می‌شود و برنده آن راهی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد شد تا مقابل اسپانیا قرار بگیرد. بازنده نیز در دیدار رده‌بندی برابر فرانسه به میدان خواهد رفت.

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