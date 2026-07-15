به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در آغاز هفته سوم مرحله بین قاره‌ای لیگ ملت‌های 2026 از ساعت 18 امروز چهارشنبه در صربستان به مصاف تیم ملی اوکراین رفت و با نتیجه 3 بر یک شکست خورد.

اوکراین در ست‌های اول، دوم و چهارم با نتایج 25 بر 22، 25 بر 21 و 25 بر 19 ایران را شکست داد و تیم ایران تنها در ست سوم 31 بر 29 به پیروزی رسید.

شاگردان روبرتو پیاتزا اگرچه در دفاع و سرویس، چیزی از حریف اروپایی خود کم نداشتند اما اوکراین در حمله، قوی‌تر ظاهر شد و علاوه بر همه این موارد، تعداد اشتباهات بازیکنان ایران، خیلی بیشتر شاگردان رائول لوزانو بود. تیم ایران در 4 ست بازی، بیش از یک ست (29 امتیاز) با اشتباهات خود به اوکراین امتیاز، هدیه داد.

پوریا حسین خانزاده در ست سوم این دیدار و امتیاز حساس 27 بر 27 پس از اسپک از ناحیه مچ پا مصدوم و از زمین مسابقه خارج شد.

رائول لوزانو، سرمربی نامدار آرژانتینی در المپیک 2016 ریو هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت.

میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، میهمان ویژه این بازی بود.

نتایج سایر دیدارهای امروز به شرح زیر است:

کانادا 2 - آرژانتین 3

بلژیک صفر - کوبا 3

ژاپن 3 - ایتالیا 2

آلمان یک - اسلوونی 3

تیم ایران در بازی بعدی خود ار ساعت 18 فردا پنج‌شنبه با آلمان روبرو خواهد شد. اسلوونی و ترکیه، دیگر حریفان ایران در هفته سوم و پایانی مرحله گروهی هستند.

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