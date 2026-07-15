خرید جدید بارسلونا وارد اسپانیا شد

به گزارش ایلنا، کریم آدیمی عصر چهارشنبه وارد شهر بارسلونا شد تا آخرین مراحل انتقال خود به این باشگاه را پشت سر بگذارد.

این مهاجم که به‌زودی دومین خرید تابستانی بارسلونا لقب خواهد گرفت، قرار است روز پنجشنبه در تست‌های پزشکی باشگاه شرکت کند و در صورت نبود مشکل در مراحل نهایی، قراردادش را با بارسا امضا کند تا به جمع شاگردان هانسی فلیک اضافه شود.

آدیمی که لباس مشکی به تن داشت، مطابق برنامه و کمی پس از ساعت ۱۶:۳۰ وارد بارسلونا شد. حضور او در اسپانیا پس از چند روز مذاکره فشرده میان مدیران بارسلونا و بروسیا دورتموند برای نهایی کردن جزئیات انتقال صورت گرفت.

در همین راستا، این مهاجم آلمانی با اجازه رسمی باشگاهش در تمرینات پیش‌فصل دورتموند که از روز یکشنبه آغاز شده بود، شرکت نکرد تا روند انتقالش بدون مشکل دنبال شود.

توافق میان دو باشگاه از روز جمعه و پس از دستیابی به یک توافق شفاهی اولیه، تقریباً نهایی شده بود. بر اساس این توافق، بارسلونا مبلغ ثابت ۲۲ میلیون یورو پرداخت خواهد کرد و ۷ میلیون یوروی دیگر نیز به‌عنوان بندهای پاداش به این انتقال اضافه می‌شود.

در روزهای اخیر، دو باشگاه روی جزئیات مالی و مسائل اداری باقی‌مانده کار کردند و پس از تکمیل مدارک لازم، آدیمی روز چهارشنبه راهی بارسلونا شد تا مراحل پایانی انتقالش را پشت سر بگذارد.

تست پزشکی و آغاز تمرینات

طبق برنامه، آدیمی روز پنجشنبه تست‌های پزشکی خود را انجام خواهد داد و بلافاصله پس از آن قراردادش را با بارسلونا امضا می‌کند.

باشگاه کاتالان پس از رسمی شدن انتقال، از خرید جدید خود رونمایی خواهد کرد و انتظار می‌رود این بازیکن از روز جمعه در تمرینات تیم تحت هدایت هانسی فلیک حاضر شود.

با این حال، مراسم معارفه رسمی آدیمی چند روز به تعویق خواهد افتاد، چرا که خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، در حال حاضر برای حضور در رقابت‌های جام جهانی خارج از اسپانیاست و قرار است پس از بازگشت او، مراسم معرفی رسمی مهاجم جدید آبی‌واناری‌ها برگزار شود.

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