اولیسه خواهان انتقال به رئال مادرید شد

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش سانتی آئونا، خبرنگار فرانسوی، مایکل اولیسه علاقه زیادی دارد تا در نقل‌وانتقالات تابستانی راهی رئال مادرید شود و پیراهن این تیم را به‌تن کند.

این وینگر ۲۴ ساله معتقد است حضور در سانتیاگو برنابئو بهترین فرصت برای ادامه روند پیشرفت فوتبالی‌اش خواهد بود و می‌تواند او را به یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان تبدیل کند.

در همین حال، منابع نزدیک به این بازیکن مدعی هستند اولیسه آماده است برای عملی شدن این انتقال، جدایی از بایرن مونیخ را بررسی کند؛ انتقالی که در صورت نهایی شدن، حتی می‌تواند به یکی از گران‌ترین معاملات تاریخ فوتبال تبدیل شود.

درخشش در جام جهانی

تمایل اولیسه به ترک بایرن مونیخ پس از عملکرد خیره‌کننده او در جام جهانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

ستاره تیم ملی فرانسه در هفت مسابقه این رقابت‌ها موفق شد پنج پاس گل ثبت کند و با این آمار، رکوردی را تکرار کند که از سال ۱۹۹۴ تاکنون دست‌نخورده باقی مانده بود.

اگرچه فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی با شکست ۲ بر صفر برابر اسپانیا از رسیدن به فینال بازماند، اما نمایش‌های درخشان اولیسه باعث شد ارزش فنی و جایگاه او در بازار نقل‌وانتقالات بیش از گذشته افزایش پیدا کند.

رئال مادرید در کمین

گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران رئال مادرید اولیسه را یکی از اهداف اصلی خود می‌دانند و او را گزینه‌ای مناسب برای تبدیل شدن به «کهکشانی» بعدی این باشگاه ارزیابی کرده‌اند.

به همین دلیل، در صورتی که شرایط انتقال فراهم شود، رئال آماده است برای جذب این ستاره فرانسوی وارد عمل شود.

موضع سخت بایرن

در سوی مقابل، بایرن مونیخ همچنان تأکید دارد که اولیسه فروشی نیست.

مدیران باشگاه آلمانی برای حفظ این بازیکن، پیشنهاد تمدید قرارداد تا سال ۲۰۳۱ را آماده کرده‌اند؛ قراردادی که دستمزد او را تقریباً دو برابر خواهد کرد و اولیسه را در جمع پردرآمدترین بازیکنان آلیانز آره‌نا قرار می‌دهد.

با این حال، آنچه در پشت پرده جریان دارد، متفاوت به نظر می‌رسد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیر برنامه‌های اولیسه به او توصیه کرده فعلاً قرارداد جدیدی با بایرن امضا نکند تا شانس انتقال به رئال مادرید از بین نرود.

اکنون نیز به نظر می‌رسد خود این بازیکن کاملاً با این ایده موافق است و حضور در رئال را گام بعدی و مهم دوران حرفه‌ای‌اش می‌داند.

جلسه تعیین‌کننده پس از جام جهانی

طبق این گزارش، مهم‌ترین بخش این پرونده پس از پایان جام جهانی رقم خواهد خورد.

مایکل اولیسه از مدیران بایرن مونیخ درخواست برگزاری جلسه‌ای فوری کرده است؛ نشستی که قرار است پس از پایان حضور او در اردوی تیم ملی فرانسه برگزار شود.

در این جلسه، وینگر ۲۴ ساله قصد دارد به‌صراحت درباره اهداف و برنامه‌های آینده خود صحبت کند و از مدیران باشگاه بخواهد یا شرایطی متناسب با جایگاه جدیدش به‌عنوان یکی از ستاره‌های فوتبال جهان فراهم کنند، یا زمینه انجام انتقالی بزرگ به رئال مادرید را مهیا سازند.

در صورتی که بایرن با جدایی اولیسه موافقت کند، این انتقال می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین نقل‌وانتقالات تاریخ فوتبال تبدیل شود و یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تابستان امسال را رقم بزند.

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