دوئل گلزنان: تقابل کین و مسی در نیمهنهایی جام جهانی
دیدار تیمهای ملی انگلیس و آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی، تقابل دو مدعی بزرگ فوتبال جهان و دو کاپیتان گلزن، هری کین و لیونل مسی، خواهد بود.
به گزارش ایلنا، نیمهنهایی جام جهانی میان انگلیس و آرژانتین، تنها یک مسابقه فوتبال نیست؛ دیداری که خاطرات تاریخی و فوتبالی بسیاری را زنده میکند. از جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ که همچنان در آرژانتین موضوعی حساس محسوب میشود تا «دست خدا»ی دیهگو مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶، همه باعث شدهاند این تقابل همیشه رنگ و بویی متفاوت داشته باشد.
دو تیم پیش از این نیز در جامهای جهانی بارها برابر هم قرار گرفتهاند؛ آرژانتین در سال ۱۹۹۸ پس از ضربات پنالتی به پیروزی رسید و چهار سال بعد، انگلیس در جام جهانی ۲۰۰۲ انتقام آن شکست را گرفت. اما این بار شرایط متفاوت است؛ چرا که دو تیم برای رسیدن به فینال جام جهانی میجنگند و این مسابقه، آخرین نیمهنهایی جام جهانی لیونل مسی خواهد بود.
احتمال تغییر در ترکیب آرژانتین
لیونل اسکالونی پس از دیدار دشوار برابر سوئیس، احتمالاً برای افزایش انرژی تیمش تغییراتی در ترکیب اصلی ایجاد خواهد کرد.
جولیانو سیمئونه، نیکو گونسالس و اکزکیل پالاسیوس از جمله بازیکنانی هستند که شانس حضور در ترکیب اصلی را دارند، هرچند هنوز مشخص نیست اسکالونی حاضر شود یکی از مهرههای ثابت خود، از جمله رودریگو دیپل، را روی نیمکت بنشاند.
با این حال، فارغ از ترکیب دو تیم، نگاهها بیش از هر چیز به دو ستاره این مسابقه دوخته شده است؛ لیونل مسی و هری کین.
دو کاپیتان، دو ماشین گلزنی
دیدار انگلیس و آرژانتین مملو از ستارههای بزرگ فوتبال است و شاید تنها جود بلینگام در ترکیب انگلیس بتواند از نظر توجه رسانهای به مسی و کین نزدیک شود.
البته مقایسه کارنامه لیونل مسی با هر فوتبالیست فعالی بسیار دشوار است و هری کین نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مسی تاکنون با باشگاهها و تیم ملی آرژانتین ۴۷ جام کسب کرده و از این حیث پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال محسوب میشود. در مقابل، هری کین تنها چهار عنوان قهرمانی در کارنامه دارد که همگی پس از پیوستن او به بایرن مونیخ به دست آمدهاند؛ دو قهرمانی بوندسلیگا، یک سوپرجام و یک جام حذفی آلمان.
رقابت در جدول گلزنان
هر دو مهاجم در میان برترین گلزنان دو دهه اخیر فوتبال جهان قرار دارند، هرچند از نظر افتخارات فردی اختلاف قابل توجهی میان آنها دیده میشود.
مسی شش بار کفش طلای فوتبال اروپا را با پیراهن بارسلونا به دست آورده است، در حالی که کین دومین کفش طلای خود را پس از فصل درخشان اخیر کسب کرد. مهاجم انگلیسی فصل گذشته با ۳۶ گل در ۳۱ مسابقه بوندسلیگا، عنوان آقای گل فوتبال اروپا را از آن خود کرد.
مسی همچنین در فوتبال آمریکا نیز موفق به کسب عنوان آقای گل MLS شده است.
نبرد برای افزایش آمار ملی
در جام جهانی، هری کین در سال ۲۰۱۸ با شش گل کفش طلای مسابقات را به دست آورد و اکنون نیز تعداد گلهایش در این رقابتها به شش رسیده است.
با این حال، او در جدول گلزنان فعلی جام جهانی پایینتر از کیلیان امباپه و لیونل مسی قرار دارد که هر دو تاکنون هشت گل به ثمر رساندهاند و همچنان در رقابتها حضور دارند.
نکته جالب اینکه مسی با وجود تمام افتخاراتش، تاکنون هرگز کفش طلای جام جهانی را کسب نکرده است.
آمار خیرهکننده دو کاپیتان
هری کین طی پنج سال گذشته روندی فوقالعاده در گلزنی داشته و فصل گذشته نیز با ثبت ۳۶ گل در لیگ، یکی از بهترین فصلهای دوران حرفهای خود را پشت سر گذاشت.
اکنون هر دو کاپیتان امیدوارند با رساندن تیمهایشان به فینال، آمار گلهای ملی خود را نیز بهبود ببخشند.
مسی تاکنون در ۲۰۵ بازی ملی، ۱۲۵ گل برای آرژانتین به ثمر رسانده است. در سوی دیگر، هری کین با ۸۵ گل در تنها ۱۲۰ بازی ملی، میانگین گلزنی حتی بهتری نسبت به فوقستاره آرژانتینی دارد.
تجربه در برابر آینده
نکته مهم دیگر، اختلاف سنی نزدیک به هفت ساله این دو ستاره است.
هری کین اکنون ۳۲ سال دارد، در حالی که لیونل مسی ۳۹ ساله است و این جام جهانی، آخرین حضور او در این رقابتها خواهد بود.
در مقابل، اگر کین بتواند آمادگی بدنی فعلی خود را حفظ کند، این شانس را خواهد داشت که یک جام جهانی دیگر را نیز تجربه کند؛ اما فعلاً تمام تمرکز او و مسی روی یک هدف مشترک است؛ رساندن تیمشان به فینال و نزدیکتر شدن به بزرگترین افتخار فوتبال ملی.