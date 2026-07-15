گزارش ویژه: رودری دوباره در قامت برنده توپ طلا
رودری با نمایشی درخشان مقابل فرانسه، بار دیگر کیفیتی را به نمایش گذاشت که او را در میان مدعیان اصلی توپ طلای فوتبال جهان قرار داده است.
به گزارش ایلنا، هافبک اسپانیا پس از شروعی نهچندان امیدوارکننده در جام جهانی، حالا به رهبر بیچونوچرای لاروخا تبدیل شده و نقش پررنگی در صعود تیمش به فینال ایفا کرده است.
رودری در نخستین دیدار اسپانیا در جام جهانی برابر کیپورد با انتقادهای زیادی روبهرو شد؛ تا جایی که برخی معتقد بودند لوئیس دلا فوئنته باید مارتین زوبیمندی را به میدان بفرستد. با این حال، سرمربی اسپانیا از همان ابتدا به ستاره خود اعتماد کامل داشت.
دلا فوئنته پس از آن مسابقه در واکنش به انتقادها گفته بود:«اینکه درباره بهترین بازیکن دنیا چنین حرفهایی زده شود، برای من توهینآمیز است. او بهترین بازیکن جهان است؛ حتی اگر فقط ۵۰ درصد از آمادگیاش را داشته باشد.»
سرمربی اسپانیا بهخوبی میدانست رودری تنها به زمان و دقایق بازی نیاز دارد تا دوباره به همان بازیکنی تبدیل شود که با نمایشهای فوقالعادهاش توپ طلا را به دست آورد. به همین دلیل، بدون توجه به انتقادها، به او اعتماد کرد؛ اعتمادی که در هر مسابقه نتیجه بهتری داد و در نهایت برابر فرانسه به اوج رسید.
رکوردی تاریخی در جام جهانی
هافبک منچسترسیتی تا پایان مرحله نیمهنهایی موفق شده است ۶۵۵ پاس صحیح با دقت خیرهکننده ۹۳ درصد به ثبت برساند؛ آماری که از سال ۱۹۶۶ تاکنون، بیشترین تعداد پاس موفق یک بازیکن در یک دوره جام جهانی محسوب میشود؛ آن هم در شرایطی که اسپانیا هنوز یک مسابقه دیگر، یعنی فینال، را پیش رو دارد.
برای مقایسه، سرخیو بوسکتس در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی که اسپانیا قهرمان شد، طی هفت مسابقه ۵۳۰ پاس صحیح ثبت کرده بود.
نبردی تمامعیار در میانه میدان
دیدار مقابل فرانسه، آزمونی بزرگ برای رودری بود. او در تمام طول مسابقه درگیر نبردهای فیزیکی و تاکتیکی با اورلین شوامنی، آدرین رابیو و مانو کونه بود و در عین حال باید فضای بازی مایکل اولیسه، ستاره خطرناک فرانسه، را نیز محدود میکرد.
با این حال، رودری و همتیمیهایش از نخستین دقیقه تا پایان مسابقه بر میانه میدان تسلط داشتند و اجازه خودنمایی به هافبکهای فرانسه ندادند.
همه جای زمین
آمارهای مسابقه نیز برتری مطلق رودری را تأیید میکند. او با ۱۲.۶۲۸ کیلومتر دوندگی، بیشترین مسافت را در میان بازیکنان دو تیم طی کرد و همچنین بیشترین تعداد دوندگیهای پرفشار را به ثبت رساند.
علاوه بر این، رودری در مجموع ۱۱ نبرد تنبهتن را با موفقیت پشت سر گذاشت؛ آماری که حتی از مجموع دوئلهای موفق تمام بازیکنان فرانسه در این مسابقه نیز بیشتر بود.
هافبک اسپانیا در کنار این آمار چشمگیر، با دقت بالای پاسهایش، نقش مهمی در خروج تیم از فشار پرس فرانسه داشت و بارها با پوشش مناسب، به مدافعان کناری اسپانیا کمک کرد.
دیدیه دشان در ادامه مسابقه رایان چرکی را به میدان فرستاد تا تعادل خط میانی اسپانیا را بر هم بزند، اما این تغییر هم نتوانست برتری رودری و همتیمیهایش را از بین ببرد.
تحسین زلاتان
نمایش مقتدرانه اسپانیا در نیمه دوم، با پاسکاریهای متوالی و «اوله» گفتن هواداران همراه شد؛ صحنهای که خیلیها آن را یکی از ماندگارترین نمایشهای لاروخا در تاریخ جام جهانی توصیف کردند.
زلاتان ابراهیموویچ پس از پایان مسابقه درباره رودری گفت:«این همان برنده توپ طلاست؛ فراموشش نکنید. کاری که او در این پست انجام میدهد، عادی نیست. رودری یک بازیکن در کلاس جهانی است.»
تمجید ویژه تیری آنری
تیری آنری نیز از عملکرد هافبک اسپانیا تمجید کرد و گفت:«فقط به رودری نگاه کنید؛ این همان بازیکنی است که تفاوتها را رقم میزند. او ریتم بازی را کنترل میکند. هر وقت توپ به او میرسد، اسپانیا نفس میکشد و فوتبالش را بازی میکند. او تکیهگاه و مغز متفکر تیم است. توپ را پس میگیرد، آن را به بهترین شکل توزیع میکند و شرایط را برای مهاجمان فراهم میکند.»
آنری در ادامه افزود:«در گل دوم اسپانیا دقیقاً میتوانید تأثیر رودری را ببینید؛ نحوه دریافت توپ، پاسی که میدهد و جایگیریاش باعث میشود فرانسه نتواند توپ را پس بگیرد. اسپانیا به لطف او بر میانه میدان مسلط است. از نظر من، رودری یکی از بهترین بازیکنان جهان در پست خود است.»