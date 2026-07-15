جدایی رسمی سه بازیکن از تراکتور
با اعلام باشگاه تراکتور، سه بازیکن خارجی از این تیم جدا شدند.
به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور با انتشار پوستری در صفحه رسمی خود از جدایی رسمی الکساندر سدلار، دوماگوی دروژدک و مارکو یوهانسون خبر داد.
پیش از این مهرداد محمدی نیز از جمع شاگردان محمد ربیعی جدا شده بود. گفتنی است تراکتور در نقل و انتقالات تابستانی تا این لحظه، محمد دانشگر، هادی حبیبینژاد، پارسا جعفری و کرار نماری را به خدمت گرفته است.
تراکتور اردوی پیشفصل خود را در تهران برپا کرده است. تبریزیها در این اردو، سه دیدار تدارکاتی برابر گلگهر، چادرملو و استقلال خوزستان برگزار خواهند کرد.