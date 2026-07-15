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جدایی رسمی سه بازیکن از تراکتور

جدایی رسمی سه بازیکن از تراکتور
کد خبر : 1813833
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با اعلام باشگاه تراکتور، سه بازیکن خارجی از این تیم جدا شدند.

به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور با انتشار پوستری در صفحه رسمی خود از جدایی رسمی الکساندر سدلار، دوماگوی دروژدک و مارکو یوهانسون خبر داد.

جدایی رسمی سه بازیکن از تراکتور

پیش از این مهرداد محمدی نیز از جمع شاگردان محمد ربیعی جدا شده بود. گفتنی است تراکتور در نقل و انتقالات تابستانی تا این لحظه، محمد دانشگر، هادی حبیبی‌نژاد، پارسا جعفری و کرار نماری را به خدمت گرفته است.

تراکتور اردوی پیش‌فصل خود را در تهران برپا کرده است. تبریزی‌ها در این اردو، سه دیدار تدارکاتی برابر گل‌گهر، چادرملو و استقلال خوزستان برگزار خواهند کرد.

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