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با داور مورد علاقه مسی

خشم و فریاد انگلیسی‌ها از یک انتخاب مشکوک

خشم و فریاد انگلیسی‌ها از یک انتخاب مشکوک
کد خبر : 1813825
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انتصاب اسماعیل الفتح، داور مراکشی‌الاصل شاغل در لیگ آمریکا که لیونل مسی رکورد صد درصد پیروزی را در مسابقات تحت قضاوت او دارد، به عنوان قاضی میدان نیمه‌نهایی جام جهانی، با اعتراض شدید و جنجال گسترده رسانه‌های انگلیسی همراه شده است.

به گزارش ایلنا، بار دیگر سایه سنگین شک و شبهه‌ پیرامون تصمیمات داوری به نفع آرژانتین به بالاترین حد خود رسیده است. این جنجال بزرگ پس از آن بالا گرفت که فیفا تصمیم گرفت اسماعیل الفتح، داور آمریکایی مراکشی‌الاصل را برای قضاوت نبرد سرنوشت‌ساز نیمه‌نهایی جام جهانی میان انگلیس و یاران مسی انتخاب کند.

عملکرد الفتح در دیدارهای قبلی که در این تورنمنت سوت زده بسیار ناامیدکننده و ضعیف بوده و همین موضوع باعث شد تا رسانه‌های انگلیسی بلافاصله تمام تمرکز و زوم خود را روی این انتخاب مشکوک بگذارند.

خشم و فریاد انگلیسی‌ها از یک انتخاب مشکوک

حساب رسمی روزنامه دیلی‌میل در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پستی جنجالی نوشت: «لیونل مسی داور محبوب خود را برای بازی نیمه‌نهایی جام جهانی میان انگلیس و آرژانتین به دست آورد.» انتشار این خبر کافی بود تا سیل عظیمی از واکنش‌های تند و خشمگینانه از سوی هواداران فوتبال انگلیس به راه بیفتد.

این هجمه‌ها به هیچ وجه بی‌دلیل نیست؛ چرا که الفتح پیش از این و در جریان بازی‌های ام‌ال‌اس، قضاوت‌های به شدت بحث‌برانگیز و مشکوکی را در مسابقاتی که مسی در آن‌ها حضور داشته ارائه داده است. آمار ثبت شده از تقابل‌های فوق‌ستاره آرژانتینی با این داور، چهار بازی و کسب چهار پیروزی متوالی و قاطع است. موضوع اما به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ الفتح در این مسابقات بارها تحت تاثیر مستقیم اعتراض‌های تند مسی قرار گرفته و با تصمیمات جنجالی خود، همواره جریان بازی را به سود شماره ۱۰ آرژانتین رقم زده است.

خشم و فریاد انگلیسی‌ها از یک انتخاب مشکوک

داور ضعیفی که در چنگال فوق‌ستاره اسیر می‌شود

هنوز خاطره قضاوت فاجعه‌بار الفتح در دور نخست مسابقات میان اسپانیا و اروگوئه در ذهن اهالی فوتبال زنده است. او در آن دیدار جنجالی عملاً اجازه داد تا بازی فیزیکی و خشن اروگوئه‌ای‌ها بر جریان مسابقه حاکم شود و در نهایت کنابیو را بسیار دیرتر از حد معمول و با تاخیری غیرمنطقی از زمین بازی اخراج کرد؛ تصمیمی که خشم و ناامیدی شدید بازیکنان اسپانیا را به همراه داشت.

حالا انگلیسی‌ها به شدت نگرانند که سرنوشت شوم مشابهی در انتظار آن‌ها باشد. شاگردان توخل در این مسابقه سخت نه‌تنها باید با سبک بازی خشن و فیزیکی نماینده آمریکای جنوبی مبارزه کنند، بلکه باید با داور متزلزلی سر و کله بزنند که پیش از این ضعف خود را در مواجهه با نام و اعتبار لئو مسی به وضوح نشان داده است.

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