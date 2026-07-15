به گزارش ایلنا، تا اینجای رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، آمار حوادث روی سکوها و خیابان‌ها صفر بوده است. هیچ مشکلی میان هواداران گزارش نشده و احترام حداکثری به تیم مغلوب و ادای احترام به تیم پیروز، در دستور کار همه قرار داشت. از روز 11 ژوئن که سوت آغاز بازی‌ها به صدا درآمد، این روند آرام همواره تکرار شده است.

فوتبال حالا نبردی را در چشم‌انداز قرار داده که آژیرهای خطر را به صدا درآورده است. رویارویی آرژانتین و انگلیس همیشه با خود کوهی از رقابت‌های ورزشی، سیاسی و اجتماعی را به همراه می‌آورد؛ حال تصور کنید پای صعود به فینال جام جهانی نیز در میان باشد که این حساسیت را هزار برابر می‌کند.

مقامات محلی آتلانتا که در برخی مناطق هماهنگی بین پنج نیروی پلیس مختلف را بر عهده دارند، تا پیش از این همه چیز را تحت کنترل داشتند. اما برای این نبرد ویژه، آرایش امنیتی تغییر کرده و ۱۲۰۰ افسر پلیس در سطح شهر و به ویژه در اطراف استادیوم مستقر خواهند شد. این حلقه امنیتی از المپیک پارک و محدوده «فن‌فست» آغاز شده و تا نزدیکی استادیوم ادامه دارد؛ جایی که ۶۰۰ نیروی امنیتی خصوصی دیگر نیز به طور دقیق هر اتفاقی را در ورزشگاه مرسدس بنز رصد خواهند کرد.

در چنین رویدادهای بزرگی، جداسازی کامل هواداران کار بسیار دشواری است، اما فیفا تمام تلاش خود را به کار گرفته تا توازن حضور تماشاگران دو تیم را حفظ کند. طرفداران این دو کشور از جمله شلوغ‌ترین و پرشورترین حامیانی هستند که در جام جهانی حضور می‌یابند و برای خرید بلیت دست به هر کاری می‌زنند. هر دو فدراسیون نیز به عنوان تیم‌های راه یافته به نیمه‌نهایی، سهمیه بلیت کاملاً یکسانی دریافت کرده‌اند.

شیطنت آرژانتینی‌ها برای زنده کردن کابوس انگلیس

اسکالونی، سرمربی آرژانتین، شخصاً تلاش کرد تا به همه یادآوری کند مسابقه روز چهارشنبه در آتلانتا صرفاً یک بازی فوتبال است؛ موضع محترمانه‌ای که شایسته یک مربی بااخلاق و الگو است، اما این اظهارات صلح‌طلبانه چندان به مذاق بخش تندرو جامعه آرژانتین خوش نیامده است. خصومت مذهبی، سیاسی و فوتبالی میان این دو کشور غیرقابل انکار است؛ این موضوع اصلاً چیز جدیدی نیست، بلکه یک پدیده تاریخی است که فوتبال همواره آن را در سینه‌اش ثبت می‌کند.

فدراسیون فوتبال آرژانتین تصمیم گرفته است تا در این مسابقه از پیراهن‌های دوم و سرمه‌ای‌رنگ خود استفاده کند؛ انتخابی کاملاً معنادار که یاد و خاطره آن مسابقه افسانه‌ای و تاریخی در ورزشگاه آزتکای مکزیک را زنده می‌کند؛ همان شبی که گل جنجالی و معروف به «دست خدا» توسط دیگو مارادونای فقید به ثمر رسید.

آن بازی در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی برگزار شد؛ تورنومنتی که در نهایت با قهرمانی آلبی‌سلسته به پایان رسید و حالا آرژانتینی‌ها می‌خواهند با همان رنگ لباس، جنگ روانی شدیدی را علیه سه‌شیرها راه بیندازند.

آخرین باری که این دو غول سنتی در قاب رقابت‌های جام جهانی مقابل هم صف‌آرایی کردند به سال ۲۰۰۲ بازمی‌گردد؛ مسابقه‌ای که با برتری ۱-۰ انگلیسی‌ها خاتمه یافت. در طول تاریخ، این دو تیم پنج بار در ادوار جام جهانی با یکدیگر روبرو شده‌اند و نبرد ششم، سرنوشت‌سازترین آن‌ها خواهد بود.

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