به گزارش ایلنا، هر روز اخبار و گمانه‌زنی‌های تازه‌ای درباره مقصد بازیکنان مطرح منتشر می‌شود؛ اخباری که برخی از آن‌ها به واقعیت نزدیک هستند و برخی دیگر هنوز در حد شایعه باقی مانده‌اند.

در صدر این فهرست، نام یاسر آسانی قرار دارد؛ وینگر آلبانیایی استقلال که پس از اعلام فسخ یک‌طرفه قراردادش به دلیل مشکلات مالی، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی تابستان تبدیل شده است. با وجود انتشار شایعات مختلف درباره آینده این بازیکن، هنوز وضعیت نهایی او مشخص نیست و باید دید اختلافات مالی میان طرفین به پایان همکاری منجر خواهد شد یا امکان بازگشت او به جمع آبی‌پوشان وجود دارد.

از سوی دیگر، کسری طاهری همچنان یکی از سوژه‌های خبرساز بازار است. این مهاجم جوان که در مقطعی به پرسپولیس نزدیک شده بود، در نهایت رضایت‌نامه حضور در نساجی مازندران را دریافت کرد و همین موضوع انتقال احتمالی او به جمع سرخ‌پوشان را با ابهام جدی مواجه کرده است. با این حال، تا زمان نهایی شدن تمامی مراحل اداری، همچنان احتمال مطرح شدن سناریوهای مختلف درباره آینده این بازیکن وجود دارد.

در اردوی پرسپولیس نیز بازار شایعات همچنان داغ است. پس از قطعی شدن انتقال ابوالفضل جلالی، در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال مذاکره این باشگاه با علیرضا کوشکی منتشر شد؛ شایعاتی که بر اساس پیگیری‌ها، از سوی منابع نزدیک به باشگاه تأیید نشده و گفته می‌شود این بازیکن در فهرست خرید سرخ‌پوشان قرار ندارد.

در سوی دیگر، چند بازیکن آزاد نیز همچنان بدون تیم هستند و مقصد نهایی آن‌ها مشخص نشده است. از جمله رضا جعفری که نامش طی روزهای اخیر پیرامون چند باشگاه لیگ برتری مطرح شده، اما هنوز هیچ توافق رسمی درباره آینده او اعلام نشده است.

به نظر می‌رسد روزهای پیش رو، روزهای سرنوشت‌سازی برای بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران باشد. باشگاه‌ها تلاش می‌کنند پیش از آغاز رقابت‌های فصل جدید، فهرست خود را تکمیل کنند و به همین دلیل انتظار می‌رود طی روزهای آینده، تکلیف چند پرونده مهم مشخص شود؛ پرونده‌هایی که اکنون بیش از هر چیز، در فضای شایعات و گمانه‌زنی‌ها دنبال می‌شوند.

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