ساعت بازی نیمه نهایی جام جهانی آرژانتین و انگلیس
تیمهای ملی آرژانتین و انگلیس در یکی از حساسترین دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶، چهارشنبه ۲۴ تیر برای کسب نخستین بلیت فینال به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به حساسترین روزهای خود رسیده و نگاه میلیونها هوادار فوتبال به تقابل بزرگ آرژانتین و انگلیس دوخته شده است. دو تیم پس از عبور از رقبای خود، حالا در دیداری سرنوشتساز برای صعود به فینال مقابل هم صفآرایی میکنند.
این مسابقه روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه آتلانتا برگزار خواهد شد. برنده این دیدار به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ صعود میکند و یک گام تا فتح معتبرترین جام فوتبال جهان فاصله خواهد داشت.