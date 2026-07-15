به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید لیگ برتر، فعالیت باشگاه‌ها وارد مرحله حساسی شده است؛ مرحله‌ای که دیگر تنها شایعات تعیین‌کننده نیستند و هر تصمیم می‌تواند ترکیب نهایی تیم‌ها را تغییر دهد. در چنین شرایطی، چند باشگاه بزرگ لیگ برتر روز پرخبری را پشت سر گذاشتند و هر کدام به شکلی در صدر اخبار نقل‌وانتقالات قرار گرفتند.

در استقلال، مهم‌ترین اتفاق به یاسر آسانی مربوط می‌شود. وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان با ارسال نامه‌ای رسمی به باشگاه، فسخ یک‌طرفه قرارداد خود را اعلام کرد. آسانی دلیل این تصمیم را پرداخت نشدن مطالبات فصل گذشته و همچنین پرداخت نشدن پیش‌پرداخت قرارداد فصل جدید عنوان کرده است. با این حال، این پرونده هنوز بسته نشده و بخش حقوقی استقلال در حال بررسی اعتبار حقوقی این فسخ است. در صورت تأیید ادعای این بازیکن، استقلال یکی از مهم‌ترین مهره‌های هجومی خود را پیش از آغاز فصل از دست خواهد داد.

در تبریز اما شرایط کاملاً متفاوت است. تراکتور که خود را برای حضور همزمان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند، فعالیت گسترده‌ای در بازار داشته است. مدیران این باشگاه تاکنون حضور محمد دانشگر، هادی حبیبی‌نژاد و پارسا جعفری را در ترکیب تیم نهایی کرده‌اند تا عمق اسکواد خود را افزایش دهند.

در کنار خریدهای جدید، حفظ بازیکنان باتجربه نیز در دستور کار تراکتور قرار دارد. برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، مهدی شیری در این تیم ماندنی شد و فصل آینده نیز پیراهن سرخ‌پوشان تبریزی را بر تن خواهد کرد. همچنین خداداد عزیزی که طی روزهای گذشته شایعاتی درباره احتمال حضورش در پرسپولیس مطرح شده بود، با حضور در تمرین تراکتور اعلام کرد که فصل جدید نیز به همکاری خود با این باشگاه ادامه می‌دهد و به این ترتیب پرونده شایعات پیرامون آینده او بسته شد.

در پرسپولیس نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات روز به پرونده کسری طاهری اختصاص داشت. محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه، اعلام کرد هزینه جذب این مهاجم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و به همین دلیل باشگاه از ادامه مذاکرات و نهایی کردن این انتقال صرف‌نظر کرده است. این تصمیم نشان می‌دهد مدیران پرسپولیس قصد ندارند برای جذب هر بازیکنی وارد رقابت‌های مالی سنگین شوند.

در خبری دیگر از اردوی سرخ‌پوشان، رضا جباری که به کادرفنی پرسپولیس اضافه شده، با حضور در دیدار دوستانه این تیم عملکرد شاگردان کادر فنی را از نزدیک زیر نظر گرفت و همچنین دیداری صمیمانه با مهدی تارتار داشت.

در گل‌گهر سیرجان نیز رضا جعفری به همکاری خود با این باشگاه پایان داد. این مهاجم با تأیید رسمی فسخ قراردادش، از مدیران باشگاه، محمدرضا اسفندیارپور، مهدی رحمتی و اعضای کادرفنی بابت همکاری در روند جدایی تشکر کرد. جعفری حالا یکی از بازیکنان آزاد بازار محسوب می‌شود و احتمال دارد در روزهای آینده مقصد جدید خود را انتخاب کند.

یکی دیگر از انتقال‌های قطعی روز، حضور علی شجاعی در ذوب‌آهن اصفهان بود. این وینگر و مدافع چپ با امضای قراردادی دو ساله به جمع سبزپوشان اصفهانی اضافه شد تا یکی از خریدهای مهم تابستانی این باشگاه لقب بگیرد.

بررسی اتفاقات روز نشان می‌دهد باشگاه‌ها علاوه بر جذب بازیکنان جدید، بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های مالی و حقوقی روبه‌رو هستند. پرونده یاسر آسانی در استقلال، انصراف پرسپولیس از جذب کسری طاهری به دلیل هزینه سنگین، تقویت هدفمند تراکتور با جذب محمد دانشگر، هادی حبیبی‌نژاد و پارسا جعفری، ماندن مهدی شیری در تبریز، جدایی رضا جعفری از گل‌گهر و انتقال رسمی علی شجاعی به ذوب‌آهن، تنها بخشی از اتفاقاتی است که نشان می‌دهد بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران همچنان روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند و احتمالاً در روزهای آینده نیز شاهد جابه‌جایی‌های مهم دیگری خواهیم بود.

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