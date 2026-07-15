به گزارش ایلنا، تقویم و برنامه‌ریزی این دوره از جام جهانی، هدیه شگفت‌انگیز و فوق‌العاده‌ای را به تیم ملی فرانسه تقدیم کرده بود؛ فرصتی بی‌نظیر برای برگزاری مسابقه نیمه‌نهایی در روز ۱۴ جولای، یعنی درست در روز ملی و مقدس فرانسوی‌ها. در نبرد شب گذشته، قلعه باستی عملاً به دژی تسخیرناپذیر تبدیل شد که تحت کنترل پادشاهان کاتولیک اسپانیا قرار داشت و نفوذ به آن کار بسیار دشواری بود؛ اگر نگوییم کاملاً غیرممکن!

دلیل این ناکامی بزرگ این بود که اسپانیا از نظر تاکتیکی، قوی‌ترین و بی‌نقص‌ترین نمایش خود را از ابتدای این تورنمنت به اجرا گذاشت. در نقطه مقابل، فرانسه یک روز بسیار بد و فاجعه‌بار را سپری کرد؛ روزی تلخ که در آن زنجیره‌ای از اتفاقات ناگوار دست به دست هم دادند تا دو پیامد سنگین را برای خروس‌ها به همراه داشته باشند: تضعیف شدید ساختار تیمی و فروریختن کامل روحیه بازیکنان.

تمام نشانه‌های این بازی برای فرانسوی‌ها شوم و منفی بود؛ از کارت زرد زودهنگام آدرین رابیو که دیدیه دشان را مجبور کرد او را در همان بین دو نیمه تعویض کند، تا اشتباه بچگانه لوکاس دینیه که یک ضربه پنالتی تقدیم لاروخا کرد، و در نهایت مصدومیت بسیار بد موقع و تلخ ویلیام سالیبا که تیر خلاصی بر پیکر خط دفاعی این تیم بود.

درس فوتبال اسپانیا به ماشین جنگی بی‌مغز دشان

بزرگ‌ترین چالش فرانسه در بازی شب گذشته شاید این بود که آن‌ها تا پیش از برخورد با صخره اسپانیا، عملاً با هیچ بحران و مشکلی روبرو نشده بودند. فرانسوی‌ها در تمامی دیدارهای گذشته خود همواره در اسکوربورد بازی‌ها جلو بودند و برتری آسان آن‌ها بر شش رقیب قبلی، احتمالاً حواسشان را پرت کرد تا یکی از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین قوانین فوتبال را فراموش کنند: بدون داشتن هافبک‌های خلاق و بازی‌ساز بزرگ، غلبه بر تیمی که به این همه مهره‌ جادویی مجهز است، تقریباً غیرممکن خواهد بود.

این وضعیت من را به یاد آن شعار تبلیغاتی قدیمی یک شرکت لاستیک‌سازی می‌اندازد که می‌گفت: «قدرت بدون کنترل هیچ ارزش و کارایی ندارد.» این جمله دقیقاً توصیف‌کننده عجز و ناتوانی مطلق خروس‌ها در شب گذشته دالاس بود؛ جایی که آن‌ها در برابر سازماندهی بی‌نقص و تمرکز ذهنی فوق‌العاده اسپانیایی‌ها در مدیریت تک‌تک لحظات مسابقه، کاملاً خلع سلاح شدند. در این میان حتی نیاز به صحبت درباره شاهکار و کلاس درس تکنیکی ماتادورها نیست؛ چرا که بازی دیشب یک تدریس خصوصی و به یادماندنی از مهارت فوتبال بود. تبریک به شما دوستان عزیز اسپانیایی.

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