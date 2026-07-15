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نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم

هافبک سابق پرسپولیس به ذوب آهن پیوست

هافبک سابق پرسپولیس به ذوب آهن پیوست
کد خبر : 1813682
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وینگر فصل گذشته تیم فوتبال خیبر خرم آباد به ذوب آهن پیوست.

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه ذوب‌آهن در ادامه برنامه‌های خود برای تقویت اسکواد تیم در بازار نقل‌وانتقالات، موفق شدند علی شجاعی را با قراردادی دو ساله به خدمت بگیرند تا این بازیکن باانگیزه چالش جدید فوتبالی خود را در اصفهان دنبال کند.

هافبک سابق پرسپولیس به ذوب آهن پیوست

شجاعی که از بازیکنان باسابقه و شناخته‌شده فوتبال ایران به شمار می‌رود، پیش از این تجربه پوشیدن پیراهن تیم‌های پرسپولیس، نساجی مازندران، مس رفسنجان و فولاد خوزستان را در کارنامه خود ثبت کرده است.

این بازیکن در فصل گذشته عضو تیم خیبر خرم‌آباد بود و با ارایه نمایش‌هایی موثر در ترکیب این تیم توانست آمار ۲ گل زده و ۲ پاس گل را به نام خود واریز کند و حالا با این کوله‌بار از تجربه، آماده است تا زیر نظر کادر فنی ذوب‌آهن به میدان برود.

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