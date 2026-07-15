از جدایی ستارهها تا بلاتکلیفی ستونهای اصلی؛
استقلال در آستانه لیگ نخبگان با تیمی نصفهونیمه
استقلال در حالی خود را برای حضور در لیگ نخبگان آسیا آماده میکند که بخش قابل توجهی از فهرست بازیکنانی که قرار بود شاکله این تیم را تشکیل دهند، یا از جمع آبیپوشان جدا شدهاند، یا در آستانه خروج قرار دارند و یا هنوز وضعیت قراردادشان مشخص نیست؛ شرایطی که میتواند برنامههای سهراب بختیاریزاده را با چالش جدی مواجه کند.
به گزارش ایلنا، کمتر تیمی را میتوان یافت که در آستانه حضور در مهمترین رقابت باشگاهی قاره آسیا، با چنین حجم گستردهای از ابهام در ترکیب خود مواجه باشد. استقلال که قرار است فصل آینده یکی از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا باشد، هنوز نتوانسته تکلیف بخش قابل توجهی از مهرههای کلیدی خود را مشخص کند.
مروری بر فهرست بازیکنانی که تا چندی پیش بهعنوان شاکله اصلی استقلال برای فصل جدید شناخته میشدند، نشان میدهد این تیم با تغییرات گستردهای روبهرو شده است. ابوالفضل جلالی، مدافع ملیپوش آبیها، با جدایی از استقلال راهی پرسپولیس شد تا یکی از مهمترین بازیکنان سالهای اخیر این تیم از جمع آبیپوشان جدا شود. جوئل کوجو نیز با انتقال به نوبهار ازبکستان، استقلال را ترک کرد و به جمع جداشدههای قطعی اضافه شد.
در کنار این دو جدایی، وضعیت چند بازیکن خارجی استقلال نیز همچنان نامشخص است. یاسر آسانی با ارائه درخواست فسخ یکطرفه قرارداد، در آستانه قطع همکاری با باشگاه قرار گرفته و بازگشت منیر الحدادی نیز با توجه به شرایط موجود، بسیار بعید به نظر میرسد. از سوی دیگر، شنیدهها حاکی از آن است که باشگاه برنامهای برای تمدید قرارداد آنتونیو آدان ندارد و این دروازهبان اسپانیایی نیز احتمالاً فصل آینده در ترکیب استقلال حضور نخواهد داشت.
ابهامات تنها به این نفرات محدود نمیشود. طبق اخبار منتشرشده، احتمال ادامه همکاری با موسی جنپو و دیدیه اندونگ نیز چندان زیاد نیست و این دو بازیکن هم ممکن است از جمع آبیها جدا شوند.
در همین حال، استقلال هنوز موفق به نهایی کردن قرارداد چند مهره تأثیرگذار خود نشده است. روزبه چشمی، رامین رضاییان، محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی از جمله بازیکنانی هستند که تا این لحظه توافق نهایی با باشگاه برای ادامه همکاری نداشتهاند و وضعیت آنها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
از سوی دیگر، شرایط عارف غلامی و آرمین سهرابیان نیز متفاوت نیست. این دو مدافع در فهرست نفرات مورد نظر سهراب بختیاریزاده قرار ندارند و احتمال جدایی آنها نیز مطرح شده است.
با کنار هم قرار دادن این اسامی، استقلال با واقعیتی نگرانکننده روبهرو است؛ تیمی که قرار بود با اتکا به حفظ اسکلت اصلی خود پا به لیگ نخبگان آسیا بگذارد، اکنون بخش مهمی از مهرههای کلیدیاش را از دست داده یا در آستانه از دست دادن آنها قرار دارد. در چنین شرایطی، مدیریت باشگاه علاوه بر جذب بازیکنان جدید، باید هرچه سریعتر تکلیف تمدید قرارداد نفرات باقیمانده را نیز مشخص کند؛ چرا که ادامه این بلاتکلیفی، آمادهسازی نماینده ایران برای حضور در سطح اول فوتبال باشگاهی آسیا را با دشواریهای بیشتری همراه خواهد کرد.
در شرایطی که رقبای آسیایی با حفظ ساختار فنی و تقویت ترکیب خود آماده آغاز فصل میشوند، استقلال همچنان درگیر تعیین تکلیف فهرست بازیکنانش است؛ موضوعی که میتواند فاصله این تیم با استانداردهای رقابت در لیگ نخبگان را بیش از پیش افزایش دهد.