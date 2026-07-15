به گزارش ایلنا، پس از شانزده سال انتظار، اسپانیا بار دیگر مسافر فینال جام جهانی شد. آن‌ها این کار را با متوقف کردن فرانسه انجام دادند؛ تیمی که یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی به شمار می‌رفت و رویای حضور در سومین فینال پیاپی خود را در سر می‌پروراند. شاگردان لوئیس دلا فوئنته در زمین مسابقه به مراتب برتر از تیم دیدیه دشان ظاهر شدند و با پیروزی ۲-۰ در دالاس، بلیت سفر به نیویورک برای فینال روز یکشنبه را رزرو کردند. حالا با این عملکرد درخشان در مقابل خروس‌ها، ستاره دوم بیش از هر زمان دیگری به چنگال لاروخا نزدیک شده است.

طبیعی بود که این موفقیت بزرگ از چشم رسانه‌های دنیا دور نماند. این موضوع نه تنها به دلیل اهمیت و بازتاب جهانی این مسابقه، بلکه به خاطر سلطه مطلق اسپانیا بر تیمی بود که در دو فینال گذشته جام جهانی حضور داشته و از استعدادهای بی‌نظیری بهره می‌برد. اسپانیا از فرانسه برتر بود و جشن ملی فرانسوی‌ها را به کامشان تلخ کرد. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به بازتاب این مسابقه بزرگ در معتبرترین رسانه‌های جهان:

اکیپ (فرانسه): فاجعه در دالاس

در فرانسه، درد و اندوه ناشی از باخت مانع از تحسین برتری قاطع اسپانیا در نیمه‌نهایی نشد. اکیپ، معتبرترین روزنامه ورزشی این کشور، نوشت: «تیم ملی فرانسه که در تمامی ابعاد بازی تحت فشار و در تنگنا قرار گرفته بود، به شکلی منطقی در نیمه‌نهایی جام جهانی مغلوب اسپانیای تحسین‌برانگیز شد.»

این روزنامه با چاپ عکسی از چهره درهم‌رفته کیلیان امباپه روی جلد خود نوشت: «ستاره فروزان». اکیپ با رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد خروس‌ها ادامه داد: «فرانسهِ بی‌رمق در برابر لاروخا بازی ضعیفی ارائه داد تا رویای کسب سومین عنوان قهرمانی جهان از دست برود. آن‌ها شنبه‌شب باید در دیدار رده‌بندی به مصاف بازنده نبرد انگلیس و آرژانتین بروند؛ مسابقه‌ای که آخرین حضور دیدیه دشان روی نیمکت تیم ملی خواهد بود.»

دیلی میل (انگلیس): حکمرانی اسپانیا، رنج فرانسه

«سلطنت اسپانیا، درد جانکاه فرانسه»؛ در انگلیس همه می‌دانند که اگر بتوانند آرژانتین را از پیش رو بردارند، برای پایان دادن به طلسم ۶۰ ساله خود باید از سد اسپانیا بگذرند. دیلی میل با تاکید بر قدرت لاروخا نوشت: «قهرمان اروپا با یک پیروزی مقتدرانه و آسان، راهی فینال شد تا منتظر برنده نبرد انگلیس و آرژانتین بماند.»

دیلی میرور (انگلیس): زنده باد اسپانیا!

«زنده باد اسپانیا!»؛ دیلی میرور با این شعار معروف اسپانیایی‌ها به استقبال خبر رفت و با اشاره به انتقام احتمالی فینال یورو ۲۰۲۴ نوشت: «اسپانیای شگفت‌انگیز بر فرانسه بدشانس غلبه کرد و به فینال رسید تا احتمال یک نبرد انتقامی جذاب با انگلیس در نیویورک قوت بگیرد.»

اتلتیک (آمریکا): آیا اسپانیا از اول هم مدعی اصلی بود؟

«آیا اسپانیا از همان ابتدا مدعی اصلی قهرمانی بود؟»؛ نشریه معتبر اتلتیک با توجه به کیفیت بازی شاگردان دلا فوئنته در دالاس، این پرسش کلیدی را مطرح کرد. پاسخی که قهرمان اروپا تلاش می‌کند روز یکشنبه در فینال به آن جنبه رسمی ببخشد.

واشنگتن پست (آمریکا): بازگشت ماتادورها به فینال

«اسپانیا با عبور از فرانسه به فینال جام جهانی برگشت»؛ نگاه رسانه‌های کشور میزبان به این بازی، خاطرات شیرین قهرمانی تاریخی اسپانیا در ژوهانسبورگ در ۱۶ سال پیش را زنده کرد. واشنگتن پست نوشت: «این پیروزی، لاروخا را برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۰ – یعنی زمانی که تنها قهرمانی خود در جام جهانی را جشن گرفتند – به فینال برگرداند.»

توتواسپورت (ایتالیا): اشک‌های آبی

«اشک‌های آبی»؛ توتواسپورت، روزنامه مطرح ایتالیایی با اشاره به گریه‌های فرانسوی‌ها پس از ناکامی در رسیدن به سومین فینال پیاپی نوشت: «امباپه و فرانسه به خانه برگشتند؛ تدریس خصوصی فوتبال توسط اسپانیا و صعود به فینال.»

بیلد (آلمان): شوک بزرگ در فرانسه!

«فرانسه در شوک!»؛ در آلمان همه از حذف تیم پرستاره دیدیه دشان شگفت‌زده شده‌اند؛ به خصوص که این ناکامی درست در روز ۱۴ جولای، یعنی روز ملی فرانسه رقم خورد. بیلد نوشت: «حذف از جام جهانی در روز جشن ملی؛ خروس‌ها هیچ حرفی برای گفتن مقابل اسپانیا نداشتند و ستاره‌های نامدار جهان ناامیدکننده ظاهر شدند.»

آ بولا (پرتغال): در روز فرانسه، فقط صدای «اوله» شنیده شد

در پرتغال نیز تمرکز رسانه‌ها روی خراب شدن جشن ملی فرانسوی‌ها توسط ماتادورها بود. آ بولا در گزارش خود از بازی نوشت: «اسپانیا ستاره‌های فرانسه را خاموش کرد و دستش را به آسمان رساند. لوئیس دلا فوئنته با یک استراتژی بی‌نقص و استادانه، امباپه، دمبله، اولیسه، بارکولا و سایر مهره‌های هجومی حریف را کاملاً خنثی کرد.»

اوله (آرژانتین): توقف ماشین جنگی فرانسه

آرژانتینی‌ها نیز با دقت بالایی این مسابقه را تماشا کردند؛ چرا که حریف احتمالی آن‌ها در فینال (در صورت عبور از سد انگلیس) از این دیدار معرفی می‌شد. اوله نوشت: «اسپانیا ماشین جنگی فرانسه را متوقف کرد. اسکالونی و تیمش اگر می‌خواهند از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند، ابتدا باید از سد انگلیس بگذرند و سپس به مصاف تیمی بروند که غول پر ستاره فرانسه را به زانو درآورد.»

گلوبو اسپورته (برزیل): فینالیست شایسته با فریاد اوله

در سرزمین قهرمان پنج دوره جهان که این بار تیمشان در فینال حضور ندارد، همه سر تعظیم در برابر دلا فوئنته و بازیکنانش فرود آوردند. این رسانه با اشاره به برتری مطلق اسپانیا در دالاس نوشت: «اسپانیا بازی را دیکته کرد، فرانسوی‌ها را جا گذاشت و به عنوان اولین تیم راهی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شد. ماتادورها حالا به دنبال تکرار قهرمانی‌ خود هستند.»

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