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احتمال لغو اردوی خارجی پرسپولیس قوت گرفت

احتمال لغو اردوی خارجی پرسپولیس قوت گرفت
کد خبر : 1813570
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در حالی که تنها ۴۸ ساعت تا زمان پرواز کاروان پرسپولیس به ترکیه باقی مانده، صادر نشدن مجوز از سوی شورای برون‌مرزی وزارت ورزش، اردوی آماده‌سازی ارزروم را در آستانه لغو قرار داده است.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود اعضای تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه تهران را به مقصد شهر ارزروم ترکیه ترک کنند تا اردویی دو هفته‌ای و فشرده را پشت سر بگذارند، هنوز چراغ سبزی از سوی شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان برای این سفر صادر نشده است.

با توجه به اینکه تا زمان پیش‌بینی‌شده برای آغاز این اردو زمان بسیار کمی باقی مانده، گمانه‌زنی‌ها درباره لغو کامل این سفر خارجی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. در صورتی که مخالفت‌ها با این سفر پابرجا بماند، سرخ‌پوشان چاره‌ای جز برپایی اردوی خود در داخل کشور نخواهند داشت و حتی ممکن است مهدی تارتار ناچار شود برنامه‌های تمرینی تیمش را در پایتخت پیش ببرد.

در حال حاضر، بازیکنان پرسپولیس مراحل بدنسازی خود را در مجموعه ورزشی و کمپ فدراسیون کشتی دنبال می‌کنند و پس از آن برای انجام کارهای تاکتیکی و تمرین با توپ راهی زمین شماره سه ورزشگاه آزادی می‌شوند تا شرایط نهایی سفر یا تغییر برنامه تمرینی آن‌ها مشخص شود.

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