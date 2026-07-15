وسوسه مارسکا برای جادوگر مادرید

به گزارش ایلنا، در شلوغ‌ترین روزهای بازار نقل‌وانتقالات، احتمال وقوع یک بمب خبری و جابجایی بزرگ برای رئال مادرید به شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سران منچسترسیتی به طور جدی برای جذب فدریکو والورده آستین بالا زده‌اند. لاتیگو سرانو، خبرنگار سرشناس اسپانیایی، فاش کرده که این باشگاه متمول انگلیسی تماس‌های اولیه را با مدیران رئال مادرید برقرار کرده تا شرایط انتقال این هافبک جنگنده را ارزیابی کند. اگرچه هنوز پیشنهاد کتبی و رسمی ارسال نشده، اما موضع کهکشانی‌ها کاملاً مشخص است؛ آن‌ها حتی حاضر نیستند برای ارقام زیر ۱۰۰ میلیون یورو پای میز مذاکره بنشینند.

نهایی شدن این معامله تنها به توافق دو باشگاه محدود نمی‌شود. مدیران مادرید تنها در صورتی پرونده خروج والورده را باز می‌کنند که خود این ستاره اروگوئه‌ای شخصاً ساز جدایی کوک کند. هافبک وفادار مادریدی‌ها تا سال ۲۰۲۹ با این تیم قرارداد دارد و بسیار بعید به نظر می‌رسد که در این پنجره تابستانی مایل به ترک سانتیاگو برنابئو باشد.

منچسترسیتی پس از پایان دوران پپ گواردیولا، در حال سپری کردن یک دوره دگرگونی است. انزو مارسکا، سکان‌دار جدید سیتیزن‌ها، والورده را گزینه‌ای بی‌نقص برای رهبری خط میانی جدید خود می‌داند؛ بازیکنی که می‌تواند در کنار رودری و آندرسون (خرید ۱۰۰ میلیون یورویی جدید سیتی)، مثلثی مخوف را در اتحاد تشکیل دهد. پیش از این و در ماه می، رسانه‌های اسپانیایی از جمله روزنامه آ.اس از منچسترسیتی و پاری سن ژرمن به عنوان مشتریان پر و پا قرص والورده یاد کرده و ارزش این انتقال را بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون یورو تخمین زده بودند.

این شایعات جذاب در شرایطی قوت گرفته که ستاره اروگوئه‌ای اخیراً روزهای پرحاشیه‌ای را در مادرید سپری کرده است. او پس از درگیری فیزیکی با اورلین شوامنی در جریان یکی از تمرینات تیم، برای مدتی با مصدومیت روبرو شد. این جنجال با جریمه انضباطی باشگاه و در نهایت عذرخواهی هر دو بازیکن خاتمه یافت. با وجود این حواشی، والورده از نظر فنی همچنان یک مهره بی‌جایگزین برای سپیدپوشان است؛ او فصل گذشته در ۴۹ بازی رسمی آمار درخشان ۹ گل و ۱۳ پاس گل را ثبت کرد و از معدود ستاره‌های مادریدی بود که در جام جهانی به میدان رفت.

از سوی دیگر، با وجود اینکه مورینیو برنامه‌های ویژه‌ای برای استفاده از این کاپیتان ملی‌پوش در ترکیب فصل جدید خود دارد، اما تزریق مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیون یورو می‌تواند دست مادریدی‌ها را برای خرید کهکشانی‌های جدید بازتر کند. طبق ادعای سرانو، نمایندگان سیتی از هم‌اکنون کانال‌های ارتباطی خود را با نزدیکان والورده فعال کرده‌اند تا تمایل این بازیکن ۲۷ ساله برای مهاجرت به انگلیس را بسنجند. اکنون توپ در زمین والورده است؛ اگر او چراغ سبز نشان دهد، سیتی با پیشنهادی فوق‌العاده سنگین رسماً وارد کارزار خواهد شد.

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