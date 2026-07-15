توافق نهایی برنده توپ طلا با میلان در 41 سالگی
لوکا مودریچ، ستاره بیتکرار فوتبال کرواسی، در آستانه ۴۱ سالگی برای تمدید یکساله قرارداد خود با باشگاه میلان به توافق رسید تا زیر نظر روبن آموریم به کار خود در سری آ ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، لوکا مودریچ، هافبک طراح و باقیمانده از نسل طلایی فوتبال کرواسی، تصمیم خود را برای تمدید حضورش در سنسیرو نهایی کرده و آماده امضای قرارداد جدیدی با روسونری است.
این بازیساز باسابقه که در ماه سپتامبر وارد ۴۱ سالگی میشود، پس از پایان قراردادش در تاریخ ۳۰ ژوئن، به عنوان بازیکن آزاد شناخته میشد. او که به تازگی روی مسابقات تیم ملی کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶ متمرکز شده بود، دوران تلخ و ناامیدکننده حذف زودهنگام کرواسی از این مسابقات را پشت سر میگذارد و تمام تمرکز خود را روی آینده باشگاهیاش معطوف کرده است.
بر اساس افشاگری شبکه اسکای اسپورت ایتالیا، نقش روبن آموریم، سکاندار جدید میلان، در کنار مدیران این باشگاه برای متقاعد کردن این برنده سابق توپ طلا جهت ماندن در میلان برای یک فصل دیگر بسیار حیاتی بوده است. هافبک کروات پیش از این بارها از دلبستگی قلبی و علاقه شدید خود به رنگهای قرمز و مشکی میلان سخن گفته بود و در حال حاضر که در تعطیلات به سر میبرد، چراغ سبز خود را برای پذیرش پیشنهاد تمدید یکساله میلانیها نشان داده است.
در صورتی که امضای نهایی روی این توافقنامه ثبت شود، این مهره باارزش به سرعت به اردوی پیشفصل میلان در استرالیا اضافه خواهد شد. مودریچ با وجود سن بالا، فصل گذشته نیز مهرهای تأثیرگذار برای روسونری بود و موفق شد در ۳۷ مسابقه رسمی برای این تیم به میدان برود که حاصل آن ثبت ۲ گل و ۳ پاس گل بوده است.