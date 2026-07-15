شوک نقلوانتقالاتی در اتحاد
مقصد غیرمنتظره در انتظار ستاره ناراضی سیتیزنها
آینده عمر مرموش در منچسترسیتی پس از روی کار آمدن انزو مارسکا در هالهای از ابهام قرار گرفته و مهاجم مصری در صورت عدم تضمین برای حضور در ترکیب اصلی، به دنبال جدایی و بازگشت به بوندسلیگا یا پیوستن به دیگر مدعیان لیگ برتر است.
به گزارش ایلنا، روزهای سرنوشتسازی برای تعیین تکلیف آینده عمر مرموش در منچسترسیتی در پیش است. این ستاره ۲۷ ساله پس از وداع تیم ملی مصر با جام جهانی در مرحله یکهشتم نهایی مقابل آرژانتین، حالا با تغییر کادر فنی باشگاهش و آمدن انزو مارسکای ۴۶ ساله، در آستانه اتخاذ یک تصمیم بزرگ قرار دارد.
مهاجم سابق آینتراخت فرانکفورت اصرار دارد تا هرچه سریعتر تکلیف جایگاهش در برنامههای تاکتیکی سرمربی جدید ایتالیایی مشخص شود. بر اساس اخبار منتشر شده، مرموش و وکلای او به زودی جلسهای را با مدیران منچسترسیتی برگزار خواهند کرد تا درباره آینده ورزشی او گفتگو کنند. اگرچه این بازیکن ترجیح میدهد برای اثبات تواناییهایش در منچستر بجنگد، اما در صورتی که قرار باشد نقش یک مهره نیمکتنشین را ایفا کند، خروج از جمع سیتیزنها را به عنوان گزینهای جدی بررسی خواهد کرد.
در این میان، مشتریان دست به نقد این بازیکن از هماکنون وضعیت او را رصد میکنند. گفته میشود دو باشگاه تاتنهام و نیوکاسل پیش از این تماسهایی را برای آگاهی از شرایط جذب او برقرار کردهاند. علاوه بر این، چند تیم مطرح از بوندسلیگا نیز به دقت شرایط مرموش را زیر نظر دارند و بسیار امیدوارند تا بتوانند این ستاره را دوباره به فوتبال آلمان بازگردانند.
از انتقال ۷۵ میلیونی تا نیمکتنشینی در دوران پپ
این بازیکن در ژانویه ۲۰۲۵ با انتقالی به ارزش ۷۵ میلیون یورو پیراهن منچسترسیتی را به تن کرد؛ اما بعد از یک شروع خوب، به مرور زمان جایگاه خود را در ایدههای پپ گواردیولا از دست داد. او در فصل گذشته با وجود حضور در ۳۶ مسابقه رسمی، ثبت ۸ گل و ارسال ۳ پاس گل، تنها در ۸ دیدار لیگ برتر به عنوان بازیکن فیکس راهی میدان شد.
اکنون همهچیز به نظر نهایی انزو مارسکا بستگی دارد. اگر این تئوریسین ایتالیایی نقشی کلیدی برای مهاجم مصری در نظر بگیرد، مرموش مشکلی با ماندن و رقابت در منچستر نخواهد داشت. در غیر این صورت، بازار نقلوانتقالات برای او بسیار داغ خواهد شد؛ چرا که تاتنهام و نیوکاسل به شدت در پی تقویت فاز تهاجمی خود هستند و تطبیقپذیری بالا و بازی او در پستهای مهاجم هدف و بالهای کناری را بسیار میپسندند.
از سوی دیگر، گزینه بازگشت به آلمان به دلیل کارنامه درخشان قبلی او در این کشور بسیار محتمل است. با این حال، با توجه به اینکه قرارداد مرموش با منچسترسیتی تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد، سران این باشگاه متمول به این راحتی و بدون دریافت یک پیشنهاد مالی سنگین و وسوسهانگیز اجازه جدایی به او را نخواهند داد.