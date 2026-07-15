جادوی بارسا در سر ستاره اتلتیکو

به گزارش ایلنا، خولین آلوارز، ستاره ۲۶ ساله خط حمله تیم ملی آرژانتین، گام بلندی برای تعیین مسیر آینده فوتبالی خود برداشته و با رد کردن پیشنهادهای جذاب لیگ جزیره، بازار نقل‌وانتقالات را تحت تأثیر قرار داده است. این مهاجم گلزن با پشت پا زدن به فرصت حضور دوباره در فوتبال انگلیس، نشان داد که تنها به پوشیدن پیراهن آبی‌اناری‌های بارسلونا فکر می‌کند.

رسانه اسپورت فاش کرده است که آلوارز پرونده بازگشت به لیگ برتر انگلیس را به طور کامل بایگانی کرده و حتی حاضر به بررسی و شنیدن پیشنهادهای رسیده از سوی باشگاه‌های نامداری همچون آرسنال و لیورپول نشده است. این تصمیم قاطع نشان می‌دهد که او به هیچ وجه تمایلی به بازی مجدد در جزیره ندارد.

سران آرسنال که متوجه چراغ سبز اتلتیکو برای واگذاری این بازیکن به تیمی خارج از اسپانیا شده بودند، گام‌های اولیه‌ای را برای شروع گفتگوها برداشتند؛ اما با پاسخ منفی و صریح آلوارز مواجه شدند که اعلام کرد برنامه‌ای برای حضور در انگلیس ندارد.

هدف اصلی ستاره آرژانتینی از این اقدام، محدود کردن گزینه‌های پیش روی اتلتیکو مونیخ و تسهیل روند پیوستنش به بارسلونا است. او با خارج کردن غول‌های ثروتمند انگلیسی از دور رقابت، قصد دارد مانع از بالا رفتن قیمت خود توسط مدیران اتلتیکو شود تا بارسلونا راحت‌تر بتواند این معامله را جوش دهد.

جنگ پنهان بارسا و اتلتیکو در بازار تابستانی

در سمت مقابل، اشتیاق بارسلونا برای جذب این بازیکن کاملاً عیان است. خوان لاپورتا، مرد اول مدیریت باشگاه کاتالانی، اخیراً اعلام کرده که پیشنهاد بارسا برای خرید این مهاجم همچنان معتبر است، هرچند اشاره کرد که این آفر ابدی نیست و از نظر مالی و زمانی مهلت مشخصی دارد. وی همچنین بر علاقه شدید کادر فنی به این ستاره آرژانتینی مهر تأیید زد.

بر اساس اظهارات لاپورتا، او گفتگوهای مستقیمی با مدیران رده‌بالای اتلتیکو داشته و قرار است مذاکرات نهایی را با میگل آنخل خیل مارین، مدیرعامل این باشگاه، پیش ببرد. با این حال، سد محکم اتلتیکومادرید همچنان پابرجا است؛ چرا که آن‌ها آلوارز را بخش مهمی از برنامه‌های آینده خود می‌دانند و تمایلی به تقویت رقیب مستقیم خود در لالیگا ندارند.

از نگاه سران اتلتیکو، بهترین سناریو فروش این بازیکن به لیگ برتر انگلیس بود تا هم سود مالی خوبی نصیبشان شود و هم او را در لالیگا روبروی خود نبینند. اما مخالفت قاطع آلوارز با این ایده، نقشه‌های باشگاه مادریدی را نقش بر آب کرده و قدرت چانه‌زنی آن‌ها را کاهش داده است.

در این میان، آلوارز ترجیح داده بدون ایجاد جنجال رسانه‌ای و درخواست رسمی خروج، به آرامی فضا را به سود بارسا مدیریت کند. او اگرچه وارد جنگ علنی با مدیران اتلتیکو نشده، اما با تصمیمات اخیرش پیامی واضح فرستاده است: مقصد او فقط بارسلونا است. حالا باید دید آیا کاتالان‌ها موفق به شکستن مقاومت مادریدی‌ها در این پرونده پیچیده می‌شوند؟

انتهای پیام/