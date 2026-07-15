شطرنج مرگ و زندگی توخل و اسکالونی در آتلانتا

به گزارش ایلنا، انگلیس و آرژانتین در حالی یکی از بزرگ‌ترین و ریشه‌دارترین رقابت‌های فوتبال ملی جهان را بار دیگر زنده خواهند کرد که می‌دانند بلیت حضور در فینال، در انتظار برنده نبرد روز چهارشنبه در ورزشگاه آتلانتا است.

تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ که روزگاری روابط دو کشور را به شدت تیره و تار کرده بود، در گذشته به مستطیل سبز نیز سرایت کرد. به یاد ماندنی‌ترین رویارویی دو تیم در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۸۶ در ورزشگاه آزتک مکزیک رقم خورد؛ مسابقه‌ای که با گل معروف به «دست خدا» توسط دیگو مارادونا و بلافاصله پس از آن «گل قرن» او، در تاریخ فوتبال جاودانه شد و با پیروزی ۲-۱ آرژانتین به پایان رسید.

۲۲ سال بعد در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، باز هم این آرژانتینی‌ها بودند که جشن صعود گرفتند. در آن مسابقه، انگلیس در ضربات پنالتی مرحله یک‌هشتم نهایی شکست خورد؛ دیداری که در آن دیوید بکهام، کاپیتان آینده سه‌شیرها، به دلیل لگد بچگانه‌ای که به دیگو سیمئونه زد از زمین اخراج شد و پس از آن، ماه‌ها در ورزشگاه‌های مختلف لیگ برتر با پیراهن منچستریونایتد هدف شدیدترین حملات و توهین‌ها قرار گرفت.

بکهام چهار سال بعد به زیباترین شکل ممکن انتقام خود را گرفت و با گل کردن ضربه پنالتی، پیروزی ۱-۰ انگلیس در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۰۲ را رقم زد.

آن مسابقه، آخرین دیدار از پنج تقابل دو تیم در تاریخ جام جهانی بود. اگرچه قاب مشترک و دوستانه اخیر بکهام و سیمئونه روی سکوهای میامی در جریان برتری آرژانتین مقابل کیپ‌ورد در یک‌هشتم نهایی، نمادی از بهبود روابط دو کشور در عصر مدرن است، اما مطمئناً در داخل زمین هیچ دوستی و شفقتی در کار نخواهد بود.

انگلیس برای رسیدن به این مرحله کار سختی داشت و مجبور شد در گرمای طاقت‌فرسای میامی، شکست ۱-۰ مقابل نروژ را با درخشش جود بلینگام به پیروزی ۲-۱ در وقت‌های اضافه تبدیل کند تا جایگاه این ستاره رئال مادرید به عنوان یکی از بزرگان تاریخ سه‌شیرها بیش از پیش تثبیت شود.

بلینگام شگفت‌انگیز؛ تکیه بر جایگاه بزرگان تاریخ سه‌شیرها

ستاره رئال مادرید در هر یک از دو بازی اخیر خود در جام جهانی موفق به ثبت بریس شده است؛ در تاریخ فوتبال انگلیس تنها هری کین (۴ بار) و گری لینکر (۳ بار) مسابقات بیشتری را با ثبت حداقل دو گل در جام جهانی پشت سر گذاشته‌اند. در تاریخ کل ادوار جام جهانی نیز تنها هافبکی که بازی‌های بیشتری با ثبت حداقل دو گل نسبت به بلینگام دارد، تئوفیلو کوبیلاس از پرو (۳ بار) است.

بلینگام و کین هر کدام ۶ گل در این تورنمنت به ثمر رسانده‌اند تا برای اولین بار در تاریخ جام جهانی، یک تیم دو بازیکن با آمار بیش از ۶ گل در یک دوره داشته باشد.

هری کین، کاپیتان سه‌شیرها، در صورت حضور در این مسابقه صدویکمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد تا رکورددار بیشترین بازی ملی در میان بازیکنان غیردروازه‌بان انگلیس شود. در تاریخ فوتبال این کشور تنها پیتر شیلتون دروازه‌بان (۱۲۵ بازی) بیشتر از او پیراهن تیم ملی را به تن کرده است.

پیروزی سخت انگلیس مقابل نروژ به این معنی است که آن‌ها از سال ۲۰۱۸ تاکنون در چهار تورنمنت معتبر (جام جهانی و جام ملت‌های اروپا) به نیمه‌نهایی رسیده‌اند؛ آماری برابر با تمام صعودهای آن‌ها به نیمه‌نهایی در کل تاریخ فوتبالشان پیش از سال ۲۰۱۸.

توماس توخل اکنون مرد اول نیمکت انگلیس برای پایان دادن به طلسم ۶۰ ساله کسب یک جام معتبر است. این مربی آلمانی در پی آن است که به چهارمین سرمربی تاریخ تبدیل شود که با کشوری غیر از وطن خود به فینال جام جهانی می‌رسد؛ رکوردی که آخرین بار ارنست هاپل اتریشی در سال ۱۹۷۸ با هلند به ثبت رساند.

آنتونی گوردون در جریان پیروزی مقابل نروژ بسیار پرانرژی ظاهر شد و ۱۰ بار اقدام به دریبل‌زنی کرد (که ۴ مورد آن موفقیت‌آمیز بود). او با این آمار، به اولین بازیکن انگلیس پس از داریوش واسل در سال ۲۰۰۲ مقابل سوئد تبدیل شد که در یک بازی جام جهانی بیش از ۱۰ بار اقدام به دریبل‌زنی می‌کند.

بوکایو ساکا به دلیل مصدومیت‌های جزئی با مدیریت دقایق بازی مواجه بوده است، اما در تورنمنت امسال، تنها آندریاس شلدروب (۱.۰۸ پاس گل در هر ۹۰ دقیقه) میانگین پاس گل بهتری نسبت به ستاره آرسنال (۱.۰۱ پاس گل در هر ۹۰ دقیقه - با حداقل ۲۰۰ دقیقه بازی) ثبت کرده است. نرخ فعلی ساکا، بهترین آمار ثبت شده برای یک بازیکن انگلیسی در یک دوره جام جهانی با حداقل ۲۰۰ دقیقه بازی از سال ۱۹۶۶ به بعد است.

قدرت‌نمایی آلبی‌سلسته با تکیه بر آمار خیره‌کننده

انگلیس در این بازی رو در روی کشوری قرار می‌گیرد که شناسنامه جام جهانی است. تنها برزیل (۵)، آلمان و ایتالیا (هر کدام ۴ بار) جام‌های بیشتری نسبت به ۳ قهرمانی آلبی‌سلسته دارند.

آرژانتین سومین قهرمانی خود را چهار سال قبل در قطر و پس از غلبه بر فرانسه در یکی ازاماتیک‌ترین فینال‌های تاریخ در ضربات پنالتی به دست آورد. لیونل اسکالونی در تلاش است تا به هفتمین مربی تاریخ جام جهانی تبدیل شود که تجربه حضور در دو فینال را پیدا می‌کند و پس از کارلوس سالوادور بیلاردو (۱۹۸۶ و ۱۹۹۰)، دومین مربی آرژانتینی باشد که به این دستاورد می‌رسد.

این بازی ششمین حضور آرژانتین در نیمه‌نهایی جام جهانی خواهد بود. آن‌ها در هر ۵ حضور قبلی خود موفق به صعود به فینال شده‌اند که این آمار، بهترین نرخ موفقیت ۱۰۰ درصدی در تاریخ این مسابقات است.

ثبت ۶ پیروزی متوالی برای آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، طولانی‌ترین روند برد پیاپی آن‌ها در تاریخ این تورنمنت به شمار می‌رود. آن‌ها در هر ۴ بازی اخیر خود دقیقاً ۳ گل به ثمر رسانده‌اند و می‌توانند پس از فرانسه (در ادوار ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶)، به دومین تیم تاریخ تبدیل شوند که در ۵ بازی متوالی جام جهانی بیش از ۳ گل به ثمر می‌رساند.

علاوه بر این، آن‌ها با ثبت ۱۷ گل در جام جهانی امسال، تهاجمی‌ترین تیم تورنمنت بوده‌اند و تنها یک گل با شکستن رکورد ۱۸ گل خود در جام جهانی ۱۹۳۰ فاصله دارند؛ جایی که در فینال با نتیجه ۴-۲ مغلوب اروگوئه شدند.

از این ۱۷ گل، ۸ گل توسط فوق‌ستاره تمام‌نشدنی آن‌ها یعنی لیونل مسی به ثمر رسیده تا او در صدر جدول گلزنان مشترکاً در کنار کیلیان امباپه فرانسوی قرار بگیرد.

مسی در جریان برتری ۳-۱ آرژانتین مقابل سوئیس در وقت‌های اضافه مرحله یک‌چهارم نهایی موفق به گلزنی نشد، اما پاس گل اول بازی را به الکسیس مک‌آلیستر داد. او که پیش از این هرگز با پیراهن ملی مقابل انگلیس بازی نکرده، با این پاس گل به دومین بازیکن تاریخ (از سال ۱۹۶۶) تبدیل شد که در چندین دوره جام جهانی (۲۰۲۲ و ۲۰۲۶) موفق به ثبت بیش از ۱۰ تاثیر مستقیم روی گل‌ها می‌شود؛ رکوردی که پیش از این تنها توسط امباپه ثبت شده بود.

تاریخچه تقابل‌های مستقیم انگلیس و آرژانتین

انگلیس در ۱۴ رویارویی تاریخی خود با آرژانتین تنها ۲ بار شکست خورده است؛ سهم سه‌شیرها ۶ پیروزی و ۶ تساوی بوده است (اگرچه یکی از این تساوی‌ها منجر به شکست آن‌ها در ضربات پنالتی جام جهانی ۹۸ شد). آخرین باخت آن‌ها به آلبی‌سلسته در وقت‌های قانونی، همان شکست جنجالی ۲-۱ در یک‌چهارم نهایی سال ۱۹۸۶ بود.

سه‌شیرها در ۵ بازی اخیر خود مقابل آرژانتین در ۹۰ دقیقه شکست‌ناپذیر بوده‌اند و تنها لکه تاریک این مسیر، همان باخت در ضربات پنالتی فرانسه ۹۸ است. آن‌ها در هر دو بازی اخیر خود مقابل آرژانتین برنده از زمین خارج شده‌اند که آخرین مورد آن به بازی دوستانه سال ۲۰۰۵ برمی‌گردد که با برتری ۳-۲ انگلیس با بریس مایکل اوون و گلزنی وین رونی به پایان رسید.

این ششمین باری است که آرژانتین در جام جهانی به مصاف انگلیس می‌رود؛ آن‌ها در تاریخ جام جهانی تنها مقابل آلمان بازی‌های بیشتری انجام داده‌اند (و البته ۶ بار هم با هلند روبرو شده‌اند).

در میان تیم‌هایی که آرژانتین حداقل ۳ بار با آن‌ها بازی کرده است، آلبی‌سلسته تنها مقابل ایتالیا (۰٪)، آلمان (۱۴.۳٪) و هلند (۱۶.۷٪) درصد برد کمتری نسبت به انگلیس (۲۰٪ شامل ۱ برد، ۲ تساوی و ۲ باخت) دارد.

ابرکامپیوتر شانس کدام تیم را بیشتر می‌داند؟

همان‌طور که در این مرحله از مسابقات انتظار می‌رود، وقتی دو تیم تا این حد به یکدیگر نزدیک و هم‌سطح هستند، ابرکامپیوتر اپتا کار سختی برای پیش‌بینی برنده دارد.

انگلیس از نظر کسب پیروزی در ۹۰ دقیقه قانونی مسابقه برتری بسیار خفیفی دارد و در ۳۸.۲ درصد از شبیه‌سازی‌ها برنده بازی بوده است. در مقابل، شانس پیروزی آرژانتین در ۹۰ دقیقه ۳۲.۰ درصد ارزیابی شده و احتمال ثبت نتیجه تساوی در وقت‌های قانونی که بازی را به وقت‌های اضافه و پنالتی می‌کشاند، ۲۹.۷ درصد است.

با این حال، وقتی صحبت از فرمول صعود به فینال (بدون در نظر گرفتن وقت قانونی یا پنالتی) به میان می‌آید، شانس دو تیم تقریباً کاملاً برابر است؛ سهم انگلیس ۵۱.۹ درصد و سهم آرژانتین ۴۸.۱ درصد تخمین زده شده است که نشان می‌دهد مرز میان صعود و سقوط در آتلانتا تا چه حد باریک خواهد بود.

ترکیب احتمالی انگلیس

جردن پیکفورد، ازری کنسا، نیتان اورایلی، دکلان رایس، جان استونز، مارک گِهی، الیوت اندرسون، هری کین، جود بلینگام، آنتونی گوردون، نونی مادوئکه

ترکیب احتمالی آرژانتین

امیلیانو مارتینز، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، نیکولاس تاگلیافیکو، لاندرو پاردس، رودریگو دی‌پائول، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر، لیونل مسی، خولیان آلوارز

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