نسخه جادویی مادر یامال برای نابود کردن غولها
راز درخشش اعجوبه فاش شد
توصیه جالب مادر لامین یامال به او برای خوردن غذای سنتی «فوفو» پس از شکست مقابل فرانسه در نیمه نهایی زیر 17 سال اروپا، موتور گلزنی این نابغه جوان را در فوتبال اروپا روشن کرد.
به گزارش ایلنا، «لامین، تو باید بیشتر فوفو بخوری!» این جملهای بود که شیلا، مادر لامین یامال، پس از شکست ۳-۲ اسپانیا مقابل فرانسه در نیمهنهایی قهرمانی زیر ۱۷ سال اروپا در می ۲۰۲۳، با دلسوزی و مهربانی به او گفت. لامین در آن مسابقه یک گل فوقالعاده به ثمر رسانده بود، اما در نیمه دوم از نظر بدنی کاملاً کم آورد و بدنش خالی کرد؛ اتفاقی که با توجه به سن ۱۵ سالهاش کاملاً طبیعی به نظر میرسید.
فوفو یک غذای سنتی و خمیری شکل است که از ترکیب آرد مانیوک و موز سبز یا رسیده تهیه میشود و آن را با دست میخورند. لامین مطمئناً به توصیه مادرش گوش داد؛ مادری که در تمامی مراحل این جام جهانی نیز در کنار او و خانوادهاش حضور داشته و همراهیاش کرده است. یک سال بعد و پیش از اینکه او حتی ۱۷ ساله شود، در آلیانز آرنای مونیخ توپ را گرفت، رابیو را از پیش رو برداشت و با یک ضربه چیپ و تماشایی، گل تساویبخش و ماندگاری را به ثمر رساند که راه صعود اسپانیا به فینال برلین را هموار کرد.
لامین سال گذشته نیز در اشتوتگارت بار دیگر این کار را مقابل فرانسه تکرار کرد. او در نیمهنهایی لیگ ملتهای اروپا موفق شد دو بار دروازه خروسها را باز کند. یکی از گلهای او که با یک ضربه نوک پای تماشایی به سبک روماریو به ثمر رسید، با شادی گل نمادین او یعنی نشستن روی تابلوهای تبلیغاتی همراه شد. لامین در آن دوران و پس از گذراندن یک فصل رویایی با بارسلونا، در یکقدمی کسب توپ طلا قرار داشت و تنها چیزی که کم داشت، جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا بود.
بسیاری بر این باورند که اگر ضربه او در بازی برگشت نیمهنهایی مقابل اینتر به تیرک دروازه برخورد نمیکرد و بازی ۴-۲ میشد، او بدون شک جایزه معتبر فرانس فوتبال را مال خود میکرد. اما این اتفاق رخ نداد و او پس از عثمان دمبله در رتبه دوم نظرسنجی قرار گرفت.
ارتباط میان دمبله، لامین و شهر دالاس واقعاً جالب توجه است. در جریان تور پیشفصل بارسلونا در ایالات متحده در سال ۲۰۲۳، دمبله برنامه انتقال خود به پاری سن ژرمن را در همین تور غربی آمریکا چید. و دقیقاً در دالاس بود که ژاوی، کسی که با تمام وجود از او دفاع کرده بود، فهمید که دمبله تیم را در بدترین شرایط ممکن رها میکند و میرود. لامین در همان تور همسفر تیم بود و همانطور که دلبوسکه در آن زمان گفت، هر اتفاقی که رخ میدهد دلیلی دارد. یک بازیکن در سطح کلاس جهانی در لاماسیا در حال رشد بود؛ نابغهای که اگر دمبله در بارسا میماند، مطمئناً هرگز نمیتوانست با این سرعت پتانسیل واقعی خود را به نمایش بگذارد.
تکیه زدن اعجوبه ۱۹ ساله بر تخت پادشاهی پله
لامین یامال که درست دیروز ۱۹ ساله شد، در همین مدت کوتاه اثر خود را بر این کوپا آمهریکا گذاشته است. او برای شروع، نام خود را در کتابهای تاریخ فوتبال ثبت کرد. شماره ۱۰ بارسلونا اکنون دومین بازیکن جوانی است که موفق شده در یک مسابقه جام جهانی گلزنی کند؛ رکورددار اول این لیست کسی نیست جز پله افسانهای که در سن ۱۷ سالگی در بازی برزیل و ولز در جام جهانی ۱۹۵۸ گلزنی کرده بود. لامین همچنین با ۱۸ سال و ۳۴۳ روز سن، به دومین بازیکن جوان تاریخ فوتبال تبدیل شد که موفق شده هم در جام جهانی و هم در یک تورنمنت قارهای (جام ملتهای اروپا) گلزنی کند. پله پیش از این در سال ۱۹۵۹ و در سن ۱۸ سالگی و ۱۳۸ روزگی، در هر دو تورنمنت جام جهانی و کوپا آمهریکا موفق به ثبت این دستاورد بزرگ شده بود.
عبور از تونل وحشت مصدومیت همسترینگ
با وجود اینکه او در مسیر آمادهسازی برای این تورنمنت شرایط آسانی را تجربه نکرد، اما اکنون در کنار بزرگان تاریخ فوتبال بر سر یک میز مینشیند. او در ۲۲ آوریل و هنگام زدن ضربه پنالتی، دچار پارگی عضلات همسترینگ پای چپ شد. برای مدتی، حضور او در اولین جام جهانی زندگیاش در هالهای از ابهام قرار گرفت. او این نگرانی عمیق را با نزدیکان خود در میان گذاشت، اما خیلی زود کار را آغاز کرد و برنامه ریکاوری خود را مو به مو پیش برد.
در مرحله اول، استفاده از یخ برای کاهش تورم و استراحت مطلق در دستور کار قرار گرفت. پس از آن، کار با دوچرخه ثابت آغاز شد. سپس پیادهروی روی چمن و در نهایت تمرینات پایهای و گروهی آغاز گردید. لامین در طول این تورنمنت روز به روز بهتر و آمادهتر شده است. با این حال، او به این چیزها راضی نیست؛ او تشنه یک بازی نمادین و تاریخی است که با گذر زمان، این جام جهانی و ظهور او به عنوان یک فوقستاره جدید را تعریف کند. بهترین فرصت برای این کار، همین امروز در دالاس رقم خواهد خورد.