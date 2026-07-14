پدرو پورو بهترین بازیکن دیدار فرانسه و اسپانیا شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اسپانیا در شب درخشش اکثر بازیکنان خود، تیم پر ستاره فرانسه را در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2 بر صفر شکست داد تا راهی فینال بیست‌وسومین دوره این رقابت‌ها شود.

در پایان این مسابقه جذاب، با انتخاب کمیت فنی فیفا، پدرو پورو مدافع راست اسپانیا که گل دوم تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

اسپانیا در فینال به مصاف برنده آرژانتین - انگلیس خواهد رفت، دیداری که یکشنبه 28 تیرماه در نیویورک برگزار خواهد شد.

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