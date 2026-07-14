خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پدرو پورو بهترین بازیکن دیدار فرانسه و اسپانیا شد

پدرو پورو بهترین بازیکن دیدار فرانسه و اسپانیا شد
کد خبر : 1813445
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع گلزن اسپانیا به عنوان بهترین باریکن دیدار این تیم با فرانسه انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اسپانیا در شب درخشش اکثر بازیکنان خود، تیم پر ستاره فرانسه را در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2 بر صفر شکست داد تا راهی فینال بیست‌وسومین دوره این رقابت‌ها شود.

در پایان این مسابقه جذاب، با انتخاب کمیت فنی فیفا،  پدرو پورو مدافع راست اسپانیا که گل دوم تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

اسپانیا در فینال به مصاف برنده آرژانتین - انگلیس خواهد رفت، دیداری که یکشنبه 28 تیرماه در نیویورک برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل