اسپانیا با رکورد تاریخی به فینال رسید؛ ۳۷ بازی بدون شکست
تیم ملی اسپانیا با پیروزی ۲ بر صفر برابر فرانسه و صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، رکورد طولانیترین روند شکستناپذیری در تاریخ فوتبال ملی را برابر کرد.
به گزارش ایلنا، اسپانیا در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با دو گل فرانسه را شکست داد و برای دومین بار در تاریخ خود به دیدار نهایی این رقابتها راه یافت.
این پیروزی، تعداد بازیهای متوالی بدون شکست لاروخا را به ۳۷ رساند تا شاگردان لوئیس دلافوئنته با رکورد تیم ملی ایتالیا برابر شوند. ایتالیا بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در ۳۷ مسابقه متوالی شکست نخورد و سالها بهتنهایی صاحب این رکورد بود.
اسپانیا حالا این فرصت را دارد که در فینال جام جهانی، رکورد را بهصورت کامل در اختیار بگیرد. لاروخا روز یکشنبه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برابر برنده دیدار انگلیس و آرژانتین قرار خواهد گرفت.
آخرین شکست اسپانیا به مارس ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که این تیم در دیداری دوستانه با نتیجه یک بر صفر برابر کلمبیا مغلوب شد. روند شکستناپذیری لاروخا چهار روز بعد با تساوی ۳ بر ۳ مقابل برزیل آغاز شد.
اسپانیا در این ۳۷ مسابقه، ۲۸ پیروزی و ۹ تساوی به دست آورده و ۹۴ گل زده است. این تیم در همین بازه ۲۸ گل دریافت کرده و پیروزی ۶ بر صفر برابر ترکیه، بزرگترین بردش در این دوران محسوب میشود.
لاروخا در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز عملکردی کمنقص داشته است. این تیم پس از تساوی بدون گل برابر کیپورد در نخستین مسابقه، عربستان سعودی، اروگوئه، اتریش و پرتغال را بدون دریافت گل شکست داد و پس از عبور از بلژیک، فرانسه را نیز در نیمهنهایی کنار زد.
اسپانیا تاکنون در این تورنمنت ۱۳ گل به ثمر رسانده و تنها یک گل دریافت کرده است؛ آماری که قدرت همزمان خط حمله و ساختار دفاعی این تیم را نشان میدهد.
فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برای اسپانیا فقط فرصتی برای کسب دومین قهرمانی جهان نیست؛ لاروخا میتواند با پیروزی یا حتی تساوی در زمان قانونی، بهتنهایی رکورددار طولانیترین روند بدون شکست در تاریخ فوتبال ملی شود.