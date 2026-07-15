خرید جدید منچستریونایتد از راه رسید؛ تیلمانس تا ۲۰۳۱ در اولدترافورد
منچستریونایتد با فعال کردن بند فسخ یوری تیلمانس، کاپیتان تیم ملی بلژیک، این هافبک باتجربه را از آستون ویلا به خدمت گرفت.
به گزارش ایلنا، باشگاه منچستریونایتد روز سهشنبه انتقال یوری تیلمانس را بهصورت رسمی اعلام کرد. این بازیکن با قراردادی تا سال ۲۰۳۱ به شیاطین سرخ پیوسته و سومین خرید تابستانی این باشگاه محسوب میشود.
یونایتد برای جذب تیلمانس بند فسخ ۴۱ میلیون یورویی او در قرارداد با آستون ویلا را فعال کرد. این هافبک ۲۹ ساله پس از درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶، حالا فصل جدید دوران حرفهای خود را در اولدترافورد آغاز خواهد کرد.
تیلمانس پس از حضور در اندرلخت و موناکو، در سال ۲۰۱۹ وارد فوتبال انگلیس شد. او ابتدا برای لسترسیتی بازی کرد و سپس به آستون ویلا پیوست؛ تیمی که در آن کنار امیلیانو مارتینز، دروازهبان آرژانتینی، حضور داشت.
هافبک بلژیکی در فصل گذشته هفت پاس گل ثبت کرد و نقش مهمی در قهرمانی آستون ویلا در لیگ اروپا داشت. او همچنین در دیدار نهایی مقابل فرایبورگ موفق به گلزنی شد.
منچستریونایتد در ویدیوی معرفی این بازیکن از جمله «وقتی منچستریونایتد تماس میگیرد، دو بار فکر نمیکنی» استفاده کرد.
تیلمانس پس از نهایی شدن انتقالش گفت: «توصیف احساسم از پیوستن به منچستریونایتد دشوار است. حضور در چنین باشگاه بزرگی فوقالعاده است و نتیجه سالها تلاش من از نخستین روزهای علاقهمندیام به فوتبال محسوب میشود.»
مدیر ورزشی منچستریونایتد نیز درباره خرید جدید این تیم گفت: «یوری در هفت سال گذشته یکی از بهترین هافبکهای لیگ برتر بوده است. او از نظر فنی، انگیزه و ذهنیت، تمام ویژگیهای لازم برای موفقیت در منچستریونایتد را دارد.»
تیلمانس بهتازگی همراه تیم ملی بلژیک تا مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ پیش رفت. او در جریان این رقابتها نیز نمایشهای تأثیرگذاری داشت و در دیدار برابر سنگال با گلزنی و گرفتن یک ضربه پنالتی، نقش مهمی در موفقیت تیمش ایفا کرد.
با جدایی تیلمانس، تغییرات گسترده آستون ویلا در تابستان ادامه پیدا کرده است. هاروی الیوت به لیورپول بازگشته، دنیل مالن به رم فروخته شده و لوکاس دینی نیز در آستانه انتقال به پاریسنژرمن قرار دارد.