میک جگر و خاطرات جام جهانی؛ از قهرمانی ۱۹۶۶ تا تلخی اخراج بکام

به گزارش ایلنا، میک جگر در جریان پیروزی ۲ بر یک انگلیس برابر نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه حضور داشت و به مرور برخی از ماندگارترین خاطرات خود از این تورنمنت پرداخت.

این خواننده بریتانیایی گفت نخستین تصاویر جام جهانی که به خاطر می‌آورد، به درخشش پله در سال ۱۹۵۸ بازمی‌گردد، اما مهم‌ترین خاطره‌اش همچنان قهرمانی انگلیس در جام جهانی ۱۹۶۶ است؛ تنها عنوان جهانی سه‌شیرها تا امروز.

جگر درباره آن دوران گفت: «از دهه ۵۰ به یاد دارم که پله را در جام جهانی ۱۹۵۸ دیدم. بعد هم جام جهانی ۱۹۶۶ بود؛ همان دوره‌ای که انگلیس برای تنها بار قهرمان شد.»

او با اشاره به شرایط عجیب تماشای فینال ۱۹۶۶ افزود: «در یک استودیوی ضبط در لس‌آنجلس بودم و مسابقه فقط با گزارش اسپانیایی پخش می‌شد. تصور کنید، در آن زمان بیشتر مردم آمریکا اصلاً جام جهانی را از تلویزیون نمی‌دیدند. فقط بخشی از بازی را دیدم، اما همچنان یکی از بهترین خاطرات من است.»

جگر در کنار این لحظات شیرین، از یکی از تلخ‌ترین خاطراتش نیز صحبت کرد؛ دیدار انگلیس و آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۸ که با اخراج دیوید بکام و حذف سه‌شیرها در ضربات پنالتی همراه شد.

او گفت: «خاطرات بد هم دارم. در بازی انگلیس و آرژانتین در فرانسه حضور داشتم؛ همان مسابقه‌ای که بکام اخراج شد.»

خواننده رولینگ استونز همچنین به حضورش در دوره‌های مختلف جام جهانی از جمله آفریقای جنوبی، آلمان و روسیه اشاره کرد و افزود: «از این جام‌ها خاطرات فوق‌العاده‌ای دارم و واقعاً از جام جهانی امسال لذت می‌برم.»

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