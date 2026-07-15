شوک به آرسنال و فرانسه؛ سالیبا در آستانه جراحی کمر

به گزارش ایلنا، ویلیام سالیبا در جریان شکست ۲ بر صفر فرانسه برابر اسپانیا، بدون برخورد با بازیکن حریف ناگهان روی زمین افتاد و نتوانست به بازی ادامه دهد. او پس از ارسال توپ به بیرون، جای خود را به ماکسنس لاکروا داد.

مدافع فرانسه هنگام خروج از زمین به هم‌تیمی‌هایش گفت: «کمرم خراب شده، کمرم خراب شده است.» همین جمله و نحوه مصدومیت او باعث شد نگرانی‌ها درباره شدت آسیب افزایش پیدا کند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که سالیبا ممکن است برای برطرف کردن مشکل مزمن کمر خود به عمل جراحی نیاز داشته باشد. آرسنال نیز شرایط این بازیکن را به‌دقت زیر نظر دارد و منتظر نتایج بررسی‌های کامل پزشکی است.

سالیبا در فصل گذشته یکی از پرکارترین بازیکنان آرسنال بود و در تمام رقابت‌ها ۵۰ بار به میدان رفت. او همچنین در فینال لیگ قهرمانان اروپا ۱۲۰ دقیقه بازی کرد و فشار زیادی را در طول فصل تحمل کرد.

این مدافع پیش از آغاز جام جهانی نیز به مشکلات جسمانی خود اشاره کرده و گفته بود: «مدتی است با دردهای جزئی دست‌وپنجه نرم می‌کنم. مجبور بودم به خودم فشار بیاورم، چون لیگ برتر و لیگ قهرمانان را پیش رو داشتیم.»

پیش از شروع تورنمنت نیز تردیدهایی درباره آمادگی کامل سالیبا وجود داشت، اما دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، این نگرانی‌ها را کم‌اهمیت دانسته و گفته بود: «او اینجاست و همه چیز خوب است.»

با این حال، مصدومیت ناگهانی برابر اسپانیا نشان داد وضعیت جسمانی سالیبا ممکن است جدی‌تر از تصور اولیه باشد. در صورت تأیید جراحی، این مدافع احتمالاً سوپرجام فصل جدید را از دست خواهد داد و حضورش در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

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