به گزارش ایلنا، فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی با نتیجه ۲ بر صفر مقابل اسپانیا شکست خورد و از رسیدن به سومین فینال متوالی خود بازماند.

شاگردان دیدیه دشان حالا باید روز شنبه در ورزشگاه هاردراک میامی برای کسب مقام سوم به میدان بروند. این مسابقه ساعت ۲۳ به وقت پاریس برگزار خواهد شد و حریف فرانسه، بازنده دیدار انگلیس و آرژانتین خواهد بود.

فرانسه با هدف قهرمانی وارد این دوره از مسابقات شده بود و امیدوار بود پس از قهرمانی در سال ۲۰۱۸ و نایب‌قهرمانی در سال ۲۰۲۲، برای سومین دوره متوالی به فینال برسد. شکست برابر اسپانیا اما این مسیر را متوقف کرد و حالا تنها فرصت باقی‌مانده برای خروس‌ها، کسب مدال برنز است.

دشان که از سال ۲۰۱۲ هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده دارد، باید تیمی ناامید از حذف در نیمه‌نهایی را برای آخرین مسابقه جام آماده کند. دیدار رده‌بندی می‌تواند آخرین حضور او روی نیمکت فرانسه در جام جهانی باشد.

در صورت شکست آرژانتین برابر انگلیس، فرانسه فرصت خواهد داشت بار دیگر مقابل حریف فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قرار بگیرد. پیروزی آرژانتین نیز تقابل فرانسه و انگلیس را برای کسب مقام سوم رقم خواهد زد.

دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین فرصت فرانسه برای پایان دادن به این تورنمنت با یک نتیجه مثبت خواهد بود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند پایانی آبرومندانه برای دوران طولانی دشان روی نیمکت خروس‌ها باشد.

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