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سویولا: در کلاس مربیگری جواب‌هایم را از اسکلونی کپی می‌کردم!

سویولا: در کلاس مربیگری جواب‌هایم را از اسکلونی کپی می‌کردم!
کد خبر : 1813433
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خاویر سویولا، مهاجم سابق تیم ملی آرژانتین، با روایت خاطره‌ای جالب از دوران حضورش در دوره‌های مربیگری، از لیونل اسکلونی تمجید کرد و عملکرد تیم ملی آرژانتین را شایسته تحسین دانست.

به گزارش ایلنا، سویولا در گفت‌وگویی با اشاره به موفقیت‌های سال‌های اخیر آلبی‌سلسته، از انتقاداتی که همچنان متوجه تیم لیونل اسکلونی است، ابراز تعجب کرد و تأکید داشت نتایج این تیم بهترین پاسخ به منتقدان بوده است.

او گفت: «وقتی تیمی قهرمان جام جهانی می‌شود و سپس دو بار متوالی کوپا آمریکا را می‌برد، دیگر چیز زیادی برای اثبات باقی نمی‌ماند. با این حال، این تیم هر روز بیشتر پیشرفت می‌کند و همچنان تشنه موفقیت است.»

سویولا در ادامه با بیان خاطره‌ای از دوران حضورش در کلاس‌های مربیگری، از رابطه قدیمی خود با اسکلونی پرده برداشت و با لحنی طنزآمیز گفت: «ما در دوره مربیگری کنار هم بودیم و من جواب‌هایم را از اسکلونی کپی می‌کردم! او همیشه آماده‌تر از بقیه بود.»

او درباره سرمربی آرژانتین افزود: «لیونل اسکلونی و اعضای کادر فنی‌اش حرفه‌ای‌های بزرگی هستند. آنها عشق فوق‌العاده‌ای به پیراهن تیم ملی دارند و همین موضوع یکی از دلایل موفقیت آرژانتین در سال‌های اخیر بوده است.»

مهاجم سابق بارسلونا همچنین درباره لیونل مسی گفت: «وقتی به بارسلونا رفتم، همه درباره استعداد یک نوجوان به نام مسی صحبت می‌کردند. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزی به یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال تبدیل شود.»

او ادامه داد: «از همان روزهای نخست می‌شد استعداد خارق‌العاده‌اش را دید، اما کاری که طی این سال‌ها انجام داده فراتر از تصور همه بود. حتی حالا هم با وجود تجربه و سن بالاتر، همچنان در بالاترین سطح فوتبال جهان بازی می‌کند.»

سویولا که اکنون به‌عنوان سفیر لالیگا و رئیس افتخاری مدارس فوتبال ریورپلاته فعالیت می‌کند، در پایان بار دیگر از پروژه اسکلونی تمجید کرد و آن را الگویی از ثبات، همدلی و مدیریت موفق در فوتبال ملی دانست.

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