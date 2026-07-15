به گزارش ایلنا، سویولا در گفت‌وگویی با اشاره به موفقیت‌های سال‌های اخیر آلبی‌سلسته، از انتقاداتی که همچنان متوجه تیم لیونل اسکلونی است، ابراز تعجب کرد و تأکید داشت نتایج این تیم بهترین پاسخ به منتقدان بوده است.

او گفت: «وقتی تیمی قهرمان جام جهانی می‌شود و سپس دو بار متوالی کوپا آمریکا را می‌برد، دیگر چیز زیادی برای اثبات باقی نمی‌ماند. با این حال، این تیم هر روز بیشتر پیشرفت می‌کند و همچنان تشنه موفقیت است.»

سویولا در ادامه با بیان خاطره‌ای از دوران حضورش در کلاس‌های مربیگری، از رابطه قدیمی خود با اسکلونی پرده برداشت و با لحنی طنزآمیز گفت: «ما در دوره مربیگری کنار هم بودیم و من جواب‌هایم را از اسکلونی کپی می‌کردم! او همیشه آماده‌تر از بقیه بود.»

او درباره سرمربی آرژانتین افزود: «لیونل اسکلونی و اعضای کادر فنی‌اش حرفه‌ای‌های بزرگی هستند. آنها عشق فوق‌العاده‌ای به پیراهن تیم ملی دارند و همین موضوع یکی از دلایل موفقیت آرژانتین در سال‌های اخیر بوده است.»

مهاجم سابق بارسلونا همچنین درباره لیونل مسی گفت: «وقتی به بارسلونا رفتم، همه درباره استعداد یک نوجوان به نام مسی صحبت می‌کردند. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزی به یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال تبدیل شود.»

او ادامه داد: «از همان روزهای نخست می‌شد استعداد خارق‌العاده‌اش را دید، اما کاری که طی این سال‌ها انجام داده فراتر از تصور همه بود. حتی حالا هم با وجود تجربه و سن بالاتر، همچنان در بالاترین سطح فوتبال جهان بازی می‌کند.»

سویولا که اکنون به‌عنوان سفیر لالیگا و رئیس افتخاری مدارس فوتبال ریورپلاته فعالیت می‌کند، در پایان بار دیگر از پروژه اسکلونی تمجید کرد و آن را الگویی از ثبات، همدلی و مدیریت موفق در فوتبال ملی دانست.

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