ترفند روانی حسام حسن مقابل آرژانتین؛ نام مسی را به زبان نیاوردم
حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، فاش کرد برای جلوگیری از ایجاد ترس در میان بازیکنانش، در جلسات فنی پیش از دیدار با آرژانتین از به زبان آوردن نام لیونل مسی خودداری میکرد.
به گزارش ایلنا، حسام حسن پس از دیدار مصر و آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، درباره شیوه آمادهسازی روانی تیمش برای مقابله با لیونل مسی صحبت کرد و گفت هاله ستاره آرژانتینی میتواند پیش از آغاز مسابقه روی ذهن بازیکنان اثر بگذارد.
سرمربی مصر توضیح داد که در تمرینات و جلسات تاکتیکی، به جای استفاده از نام مسی، او را با شماره پیراهنش معرفی میکرد تا از شکلگیری احترام بیش از حد یا ترس جلوگیری شود.
حسن گفت: «کلمه مسی میتواند بعضی از بازیکنان فوتبال را بترساند. وقتی در جلسات فنی مثال میزنم، اگر او حرکتی انجام داده باشد، ترجیح میدهم بگویم بازیکن شماره ۱۰ یا بازیکن آن منطقه. هدفم این است که احترام یا ترس بیش از اندازه را از ذهن بازیکنان خارج کنم.»
او تأکید کرد برنامه مصر فقط بر مهار یک بازیکن متمرکز نبود و تیمش باید هویت و ساختار تاکتیکی خود را مقابل آرژانتین حفظ میکرد.
این رویکرد در بخش مهمی از مسابقه نتیجه داد و مصر با گلهای یاسر ابراهیم و مصطفی زیگو با نتیجه ۲ بر صفر پیش افتاد. مصطفی شوبیر نیز ضربه پنالتی مسی را مهار کرد تا شرایط برای آرژانتین دشوارتر شود.
با این حال، آلبیسلسته در دقایق پایانی به بازی برگشت و با زدن سه گل، پیروزی ۳ بر ۲ را رقم زد. مسی نیز پس از شروع بازگشت تیمش، نقش مهمی در حملات و شکلگیری لحظات سرنوشتساز داشت.
حسام حسن پس از مسابقه ضمن تمجید از تلاش بازیکنانش، از عملکرد داور نیز انتقاد کرد و مدعی شد شهرت و فشار مربوط به آرژانتین بر برخی تصمیمها تأثیر گذاشته است.
او معتقد بود داور با مدیریت خود تنش مسابقه را افزایش داد و تمرکز بازیکنان مصر را در لحظات حساس برهم زد. با این حال، سرمربی مصر تأکید کرد تیمش نشان داد میتواند بدون ترس مقابل یکی از بزرگترین تیمهای جهان رقابت کند.