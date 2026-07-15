به گزارش ایلنا، دیوید بکام با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود تأیید کرد که در طراحی شخصیت اختصاصی‌اش برای بازی فورتنایت مشارکت دارد و این شخصیت به‌زودی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

بکام در این پست نوشت: «در حال کار روی شخصیت جدید فورتنایت خود هستم. به‌زودی در دسترس خواهد بود.»

براساس اطلاعات منتشرشده، شخصیت بکام با دو ظاهر متفاوت وارد بازی خواهد شد. در نسخه نخست، او با پیراهن شماره هفت معروف خود و ظاهری مرتبط با تیم ملی انگلیس دیده می‌شود. نسخه دوم نیز شامل پوشش رسمی با کت‌وشلوار است؛ ظاهری شبیه حضورهای اخیر او در جایگاه ویژه مسابقات جام جهانی.

ورود بکام به فورتنایت، او را به جمع چهره‌های سرشناس ورزش، موسیقی و سینما در این بازی اضافه می‌کند. پیش از این، ستاره‌های فوتبالی مانند لیونل مسی و هری کین نیز به‌صورت شخصیت‌های اختصاصی در فورتنایت حضور یافته بودند.

زمان معرفی این شخصیت با روزهای حساس حضور انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ همزمان شده است؛ تیمی که خود را برای دیدار نیمه‌نهایی برابر آرژانتین آماده می‌کند.

بکام که همچنان یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فوتبال انگلیس در جهان است، حالا با ورود به فورتنایت، حضور خود را از مستطیل سبز به یکی از پرمخاطب‌ترین فضاهای دیجیتال جهان گسترش می‌دهد.

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