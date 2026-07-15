به گزارش ایلنا، پس از اعلام رسمی فیفا مبنی بر انتخاب اسماعیل الفتح برای قضاوت دیدار انگلیس و آرژانتین، برخی رسانه‌های انگلیسی با تمرکز بر سابقه این داور آمریکایی در مسابقات لیونل مسی، این تصمیم را بحث‌برانگیز توصیف کردند.

الفتح پیش‌تر در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به عنوان داور چهارم حضور داشت و در سال‌های اخیر چند مسابقه اینتر میامی با حضور مسی را نیز قضاوت کرده است. همین سابقه باعث شده بخشی از رسانه‌ها و هواداران انگلیسی درباره انتخاب او برای این مسابقه حساس پرسش‌هایی مطرح کنند.

روزنامه دیلی‌میل با بازتاب واکنش هواداران، به شکل‌گیری نظریه‌هایی درباره احتمال حمایت داوری از آرژانتین اشاره کرد. روزنامه سان نیز به بازیکنان انگلیس هشدار داد که در برابر تجربه آرژانتین در گرفتن خطا و مدیریت جریان بازی محتاط باشند.

با این حال، ارتباط حرفه‌ای یک داور با مسابقات پیشین یک بازیکن یا تیم، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از جانبداری باشد و فیفا نیز انتخاب داوران مراحل پایانی را براساس ارزیابی‌های فنی و عملکرد آنها در طول تورنمنت انجام می‌دهد.

الفتح در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون سه مسابقه را قضاوت کرده که دیدار هلند و ژاپن و همچنین مسابقه برزیل و نروژ در مرحله حذفی از جمله آنها بوده است.

دیدار انگلیس و آرژانتین روز چهارشنبه در ورزشگاه مرسدس‌بنز آتلانتا برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که ۴۰ سال پس از تقابل تاریخی دو تیم در جام جهانی ۱۹۸۶، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین رقابت‌های فوتبال جهان را زنده می‌کند.

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