جام جهانی ۲۰۲۶؛
فرانسه 0 - 2 اسپانیا ؛ صعود لاروخا به فینال
جدال تیمهای ملی فرانسه و اسپانیا در مرحله نیمهنهایی جام جهانی 2026 با برتری لاروخا همراه شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا از ساعت 22:30 امشب (سهشنبه - به وقت تهران) در اولین دیدار از مرحله نیمهنهایی جام جهانی 2026 و در ورزشگاه دالاس به مصاف هم رفتند که جدال دو تیم در نهایت با برتری 2 بر صفر شاگردان لوئیس دلافوئنته پایان یافت.
دو تیم در دقایق آغازین بازی سعی در اختیار گرفتن مالکیت توپ و میدان داشتند و نیمنگاهی هم برای خلق موقعیت روی دروازه یکدیگر داشتند، اما در این کار خیلی موفق نبودند.
این رویه ادامه داشت تا اینکه در دقیقه 16 بازی فرانسه روی یک ضدحمله سریع توسط عثمان دمبله و کیلیان امباپه اسپانیاییها را غافلگیر کردند، هرچند در نهایت نتوانستند از آن بهره لازم را ببرند.
در ادامه این اما اسپانیا بود که به چیزی که میخواست رسید. در دقیقه 20 بازی داور به خاطر خطایی که لوکاس دینیه روی لامین یامال در محوطه جریمه انجام داد، نقطه پنالتی را به سود ماتادورها نشان داد. میکل اویارسابال هم پشت ضربه پنالتی ایستاد و با تبدیل آن به گل اول بازی، گل پنجم خود در این تورنمنت را هم به ثبت رساند.
بازی رفت و برگشتهایی بین دو تیم داشت، تا اینکه در دقیقه 38 شاگردان دلافوئنته روی حرکت تیمی خوبی که از رودی آغاز و در ادامه با حرکت تاکتیکی زیبای اولمو و یامال همراه شد، صاحب موقعیت خیلی خوبی شدند، اما فابین رویس در زدن ضربه آخر دقت لازم را نداشت و این موقعیت هم به هدر رفت.
در دقیقه 42 بازی فرانسویها در ضدحملهای سریع سعی داشتند کیلیان امباپه را راه بیندازند، اما اونای سیمون با خروخ از محوطه جریمه او را ناکام گذاشت. خروسها در ادامه سعی کردند روی دروازه حریف خلق موقعیت کنند، اما به نتیجه مدنظرشان نرسیدند تا نیمه اول با همان برتری یک صفر لاروخا پایان یابد.
نیمه دوم، اسپانیا بازی را بهتر شروع کرد و سعی در دیکته کردن بازی خود به فرانسهای که دوره قبل نایب قهرمان شده بود، کرد. این رویه منجر به این شد که در دقیقه 58 پدرو مورو روی یک حرکت زیبا و یک و دویی که با دنی اولمو داشت، در محوطه جریمه فرانسه صاحب موقعیت خیلی خوبی شود که با ضربهای زیبا دروازه مایک مینیان را باز و اختلاف را به دو گل رساند.
در دقیقه 61 بازی لامین یامال از سمت چپ فراری زیبا داشت و تور دروازه فرانسه را با ضربهای زیبا به لرزه در آورد، اما داور گل او را به دلیل در آفساید بودنش، مردود اعلام کرد.
فرانسه در دقیقه 81 ضدحملهای سریع روی دروازه اسپانیا زد که اونای سیمون با خروج خوبش ابتدا کیلیان امباپه و در ادامه دزیره دوئه را در گلزنی ناکام گذاشت.
شاگردان دشان در دقایق پایانی بازی با ترتیب حملاتی سعی در بازگشت به بازی داشتند، اما نتیجهای نداشت و بازی با همان برتری 2 بر صفر اسپانیا پایان یافت.
اسپانیا، ساعت 22:30 یکشنبه 28 تیر ماه در ورزشگاه نیویورک در دیدار فینال به مصاف برنده بازی آرژانتین-انگلیس خواهد رفت.
تیم ملی اسپانیا برای دومین بار در تاریخ خود به فینال جام جهانی میرسد، آخرین باری که آنها موفق به انجام این کار شدند در سال 2010 بود که به عنوان قهرمانی دست یافتند.
فرانسه هم که پیش از این در جامهای جهانی 1998 و 2018 قهرمان شده بود، دستش از رسیدن به رکوردی خاص کوتاه ماند. آنها در صورتی که در این بازی پیروزی میشدند تبدیل به سومین کشوری میشدند که سه بار متوالی به فینال جام جهانی راه یافتهاند. آلمان غربی در سالهای 1982، 1986 و 1990 و برزیل در سالهای 1994، 1998 و 2002 تنها کشورهایی هستند که تاکنون به این افتخار دست یافتهاند.
اسپانیا پیش از این در مرحله نیمهنهایی یورو 2024 و در مرحله نیمهنهایی لیگ ملتهای اروپا در سال 2025 موفق به شکست فرانسه شده بود.
همچنین این آخرین حضور دیدیه دشان روی نیمکت تیم ملی فرانسه بود و او پس از 14 سال هدایت خروسها، از این تیم جدا میشود.
جانی اینفانتینو رئیس فیفا هم در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور داشت و این بازی را از نزدیک تماشا کرد. این چهلویکمین دیداری بود که او در این رقابتها در ورزشگاه حضور پیدا میکرد و از نزدیک بازی را میدید.
همچنین ستارههای سابق تیم ملی اسپانیا از جمله ژاوی، کاسیاس، راموس و پویول که در سال 2010 لاروخا را به قهرمانی در جام جهانی رساندند، در ورزشگاه حضور داشتند.
دیوید بکام، دسایی، پاستوره، دلپیرو، فرناندو تورس، روبرتو کارلوس، ونگر، ژورکایف، ماتویدی، ماکلله و ترزگه هم دیگر افراد سرشناس حاضر روی سکوها بودند.
ایوان بارتون داور السالوادوری بازی به آدرین رابیو و کیلیان امباپه از فرانسه و مارک کوکوریا از اسپانیا کارت زرد نشان داد.