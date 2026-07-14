پایان رسمی پیروز قربانی با فجرسپاسی با یک طرح شیرازی!
باشگاه فجر سپاسی بهصورت رسمی از پایان همکاری با پیروز قربانی خبر داد تا تیم شیرازی فصل بیستوششم لیگ برتر را با سرمربی جدید آغاز کند.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی پس از دو فصل حضور روی نیمکت فجر سپاسی، از این تیم جدا شد. سرمربیای که فجر را به لیگ برتر بازگرداند و در نخستین فصل حضور دوباره در سطح اول فوتبال ایران، نتایج قابل توجهی با این تیم گرفت.
رسانه رسمی فجر سپاسی با انتشار پوستری، ضمن اعلام پایان همکاری با قربانی، از زحمات او قدردانی کرد و نوشت: «ممنون بابت همه تلاشها و زحماتی که برای موفقیت فجر شهیدسپاسی کشیدید. پیروز قربانی عزیز، در ادامه مسیر زندگی و فوتبالی برای شما آرزوی موفقیت داریم.»
قربانی دو فصل پیش هدایت فجر را بر عهده گرفت و موفق شد با قهرمانی زودهنگام در لیگ یک، این تیم را به لیگ برتر بازگرداند. فجر در فصل گذشته نیز زیر نظر او نتایج مهمی به دست آورد که پیروزی مقابل تراکتور، پرسپولیس و گلگهر از برجستهترین آنها بود.
این سرمربی در مجموع ۵۷ مسابقه روی نیمکت فجر سپاسی نشست و حاصل کارش در لیگ یک و لیگ برتر، ۲۷ پیروزی، ۱۵ تساوی و ۱۵ شکست بود. فجر تا پایان هفته بیستوسوم فصل گذشته نیز با ۸ برد، ۶ مساوی و ۹ باخت و کسب ۳۰ امتیاز، در رتبه هشتم جدول شانزدهتیمی لیگ برتر قرار داشت.
هنوز جانشین پیروز قربانی بهصورت رسمی مشخص نشده است، اما مجتبی حسینی، مهدی رجبزاده و وحید رضایی در میان گزینههای مورد بررسی مدیران فجر سپاسی قرار دارند. انتظار میرود تکلیف سرمربی جدید این تیم طی روزهای آینده روشن شود.