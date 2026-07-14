دشان رکورددار مربیگری در تاریخ جام جهانی شد

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان در آخرین جام جهانی خود به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه، برای بیست‌وششمین بار روی نیمکت خروس‌ها در این رقابت‌ها نشست و رکوردی تاریخی را به نام خود ثبت کرد.

دشان با عبور از هلموت شون، سرمربی سابق تیم ملی آلمان، به تنهایی در صدر فهرست مربیانی قرار گرفت که بیشترین بازی را در جام جهانی هدایت کرده‌اند. شون در جام‌های جهانی ۱۹۶۶، ۱۹۷۰، ۱۹۷۴ و ۱۹۷۸ مجموعاً در ۲۵ مسابقه هدایت آلمان را بر عهده داشت و در سال ۱۹۷۴ نیز این تیم را به قهرمانی رساند.

رکورد دشان در پایان این دوره به ۲۷ مسابقه خواهد رسید، زیرا فرانسه صرف‌نظر از نتیجه نیمه‌نهایی، یک بازی دیگر در فینال یا دیدار رده‌بندی خواهد داشت.

دشان از سال ۲۰۱۲ هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده دارد و در این مدت، خروس‌ها را به یکی از باثبات‌ترین قدرت‌های فوتبال جهان تبدیل کرده است.

فرانسه تحت هدایت او در جام جهانی ۲۰۱۴ تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفت، در سال ۲۰۱۸ قهرمان جهان شد و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز به فینال رسید و عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

دشان که پیش‌تر به عنوان کاپیتان فرانسه جام جهانی ۱۹۹۸ را بالای سر برده بود، حالا به عنوان پرافتخارترین و باسابقه‌ترین سرمربی تاریخ این کشور در جام جهانی، نام خود را بیش از گذشته در تاریخ فوتبال ثبت کرده است.

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