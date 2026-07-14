گل اویارزابال برای مارتین؛ شادی خانوادگی برابر فرانسه

به گزارش ایلنا، میکل اویارزابال در دقیقه ۲۱ دیدار اسپانیا و فرانسه، از روی نقطه پنالتی دروازه خروس‌ها را باز کرد و لاروخا را پیش انداخت.

مهاجم اسپانیا پس از گل، با دستانش حرف «M» را به نمایش گذاشت؛ حرکتی که به نام پسر سه‌ساله‌اش، مارتین، اشاره داشت. اویارزابال همچنین در آستانه پدر شدن برای دومین بار قرار دارد و همسرش، آینوا لارائوری، باردار است.

این مهاجم ۲۹ ساله با گل برابر فرانسه، شمار گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به پنج رساند و به بهترین گلزن اسپانیا در این رقابت‌ها تبدیل شد.

اویارزابال پیش‌تر نیز در یکی دیگر از مهم‌ترین مسابقات تاریخ اخیر اسپانیا نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. او در فینال یورو ۲۰۲۴ مقابل انگلیس، گل برتری لاروخا را به ثمر رساند و قهرمانی تیمش را قطعی کرد.

مسیر او در تیم ملی همواره بدون مشکل نبوده است. اویارزابال به دلیل مصدومیت شدید زانو، جام جهانی ۲۰۲۲ را از دست داد، اما پس از بازگشت به میادین دوباره جایگاه خود را در ترکیب اسپانیا به دست آورد و به یکی از مهره‌های کلیدی لوئیس دلافوئنته تبدیل شد.

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