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کین: با آرژانتین بازی داریم نه لیونل مسی

کین: با آرژانتین بازی داریم نه لیونل مسی
کد خبر : 1813414
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هری کین در آستانه دیدار حساس انگلیس و آرژانتین در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از هم‌تیمی‌هایش خواست تمام حاشیه‌های تاریخی این تقابل را کنار بگذارند و فقط روی فوتبال تمرکز کنند.

به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی انگلیس پیش از مسابقه برابر آرژانتین تأکید کرد که سه‌شیرها نباید تحت تأثیر سابقه طولانی و پرتنش دیدارهای دو تیم قرار بگیرند و باید این مسابقه را صرفاً از زاویه فنی ببینند.

کین گفت: «ما با تیمی بزرگ و از نظر تاکتیکی بسیار باهوش روبه‌رو هستیم. آنها می‌دانند چگونه خطا بگیرند، ریتم مسابقه را کنترل کنند و زمان بازی را مدیریت کنند. این دیدار میان دو تیم بزرگ جهان است و همه مسائل دیگر برای ما در اولویت دوم قرار دارد.»

تقابل انگلیس و آرژانتین علاوه بر حساسیت تاریخی، صحنه رویارویی دو مدعی کفش طلای جام جهانی نیز خواهد بود. کین با ۶ گل و لیونل مسی با ۸ گل، همچنان برای کسب عنوان بهترین گلزن مسابقات رقابت می‌کنند.

مهاجم انگلیس درباره رویارویی با کاپیتان آرژانتین گفت: «مسی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال است و این مسابقه برای من خاص خواهد بود، چون پیش از این در سطح ملی مقابل او بازی نکرده‌ام.»

کین در عین حال هشدار داد که تمرکز بیش از حد روی مسی می‌تواند برای انگلیس خطرناک باشد و افزود: «ما مقابل آرژانتین بازی می‌کنیم، نه فقط مقابل مسی. می‌دانیم بخش زیادی از بازی آنها حول او شکل می‌گیرد، اما باید روی عملکرد کلی تیم حریف تمرکز داشته باشیم.»

او همچنین درباره رابطه‌اش با توماس توخل گفت صداقت سرمربی انگلیس یکی از ویژگی‌های مهم اوست و بازیکنان به‌خوبی می‌دانند که انتقادهایش با هدف پیشرفت تیم مطرح می‌شود.

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