ضربه بزرگ به فرانسه مقابل اسپانیا؛ سالیبا مصدوم شد

به گزارش ایلنا، ویلیام سالیبا در جریان دیدار فرانسه و اسپانیا در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی، به دلیل درد از ناحیه کمر نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به ماکسنس لاکروا داد.

این مصدومیت در شرایطی رخ داد که فرانسه پس از گل پنالتی میکل اویارزابال تحت فشار قرار گرفته بود. پنالتی اسپانیا پس از بازبینی صحنه توسط VAR تأیید شد و اویارزابال با ضربه‌ای محکم دروازه فرانسه را باز کرد.

خروس‌ها پس از عقب افتادن تلاش کردند با افزایش فشار و جلو کشیدن خطوط خود به گل تساوی برسند، اما پرس شدید اسپانیا و اشتباه‌های متعدد در گردش توپ، مانع از شکل‌گیری حملات منظم شد.

مصدومیت سالیبا نیز شرایط خط دفاعی فرانسه را دشوارتر کرد. خروج این مدافع باعث شد دشان ناچار به تغییر اجباری در یکی از حساس‌ترین مقاطع مسابقه شود و لاکروا را برای ادامه بازی به میدان بفرستد.

فرانسه در نیمه نخست چند موقعیت برای بازگشت به مسابقه داشت، اما در استفاده از فرصت‌ها موفق نبود و از دست دادن توپ‌های ساده، کار این تیم را برابر اسپانیای منظم و پرفشار دشوارتر کرد.

حالا فرانسه علاوه بر جبران نتیجه، باید با نگرانی درباره وضعیت جسمانی سالیبا نیز روبه‌رو باشد؛ مدافعی که یکی از مهره‌های مهم ساختار دفاعی این تیم در جام جهانی به شمار می‌رود.

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