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امباپه از لوریس عبور کرد؛ رکورددار فرانسوی جام جهانی

امباپه از لوریس عبور کرد؛ رکورددار فرانسوی جام جهانی
کد خبر : 1813411
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کیلیان امباپه با حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا، به بازیکن فرانسوی با بیشترین تعداد مسابقه در تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه با قرار گرفتن در ترکیب اصلی فرانسه مقابل اسپانیا، بیست‌ویکمین بازی خود در جام جهانی را انجام داد و رکورد هوگو لوریس را پشت سر گذاشت.

دروازه‌بان سابق تیم ملی فرانسه پیش از این با ۲۰ مسابقه، رکورددار بیشترین حضور یک بازیکن فرانسوی در جام جهانی بود، اما امباپه در سومین دوره حضورش در این رقابت‌ها، این عنوان را به نام خود ثبت کرد.

نکته قابل توجه درباره آمار امباپه این است که فرانسه در ۱۸ مسابقه‌ای که او از ابتدا در ترکیب اصلی قرار داشته، در پایان ۹۰ دقیقه هرگز شکست نخورده است. حاصل این بازی‌ها ۱۷ پیروزی و یک تساوی بوده است.

امباپه از جام جهانی ۲۰۱۸ وارد این رقابت‌ها شد و همان دوره همراه فرانسه به قهرمانی رسید. او چهار سال بعد نیز تا فینال جام جهانی ۲۰۲۲ پیش رفت و حالا در سومین حضور خود، بار دیگر با خروس‌ها به جمع چهار تیم پایانی رسیده است.

کاپیتان فرانسه با توجه به حضور قطعی تیمش در یکی از دو مسابقه فینال یا رده‌بندی، فرصت دارد تعداد بازی‌های خود در جام جهانی را افزایش دهد و فاصله بیشتری با سایر بازیکنان فرانسوی ایجاد کند.

امباپه طی سه دوره جام جهانی، از یک استعداد جوان به رهبر خط حمله و کاپیتان تیم ملی فرانسه تبدیل شده و اکنون یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ این کشور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان به شمار می‌رود.

 

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