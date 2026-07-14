بازگشت لوکاس دینی به پاریس؛ قرارداد سهساله با پاریسنژرمن
لوکاس دینی، مدافع چپ تیم ملی فرانسه و آستون ویلا، پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ با قراردادی سهساله به پاریسنژرمن خواهد پیوست.
به گزارش ایلنا، لوکاس دینی، مدافع ۳۲ ساله تیم ملی فرانسه، در آستانه بازگشت به پاریسنژرمن قرار دارد و انتقال او پس از پایان رقابتهای جام جهانی نهایی خواهد شد.
براساس گزارشها، دینی با باشگاه پاریسی برای امضای قراردادی سهساله به توافق رسیده و پس از پایان مأموریت ملی خود، آستون ویلا را ترک خواهد کرد.
این انتقال برای دینی نوعی بازگشت به گذشته محسوب میشود. او پیشتر بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بازیکن پاریسنژرمن بود، اما نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب این تیم به دست آورد و سپس به صورت قرضی راهی رم شد.
مدافع فرانسوی پس از دوران حضور در ایتالیا، در سال ۲۰۱۶ به بارسلونا پیوست و در ادامه برای اورتون و آستون ویلا بازی کرد. حالا او پس از بیش از یک دهه، بار دیگر به پاریس بازخواهد گشت.
خبر انتقال دینی در شرایطی منتشر شده که این بازیکن در دیدار نیمهنهایی جام جهانی برابر اسپانیا، با خطا روی لامین یامال یک ضربه پنالتی به حریف داد؛ پنالتیای که میکل اویارزابال آن را به گل تبدیل کرد.
پاریسنژرمن با جذب دینی به دنبال اضافه کردن تجربه و عمق بیشتر به سمت چپ خط دفاعی خود است و این مدافع فرانسوی نیز فرصت خواهد داشت دومین دوره حضورش در پایتخت فرانسه را با شرایطی متفاوت آغاز کند.