انتقال رکوردی از قرمز به آبی! مالارد تاریخ را ساخت
منچستریونایتد و چلسی بر سر انتقال ملون مالارد به توافق نزدیک شدهاند؛ معاملهای که میتواند به گرانترین فروش تاریخ تیم زنان شیاطین سرخ تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، مذاکرات میان منچستریونایتد و چلسی برای انتقال ملون مالارد وارد مراحل پایانی شده و انتظار میرود این مهاجم فرانسوی بهزودی راهی لندن شود.
ارزش این انتقال ممکن است با احتساب پاداشها به حدود ۸۵۰ هزار پوند برسد، هرچند برخی گزارشها رقم پایه معامله را نزدیک به ۷۵۰ هزار پوند اعلام کردهاند. در صورت نهایی شدن این انتقال، یونایتد یکی از بزرگترین فروشهای خود در فوتبال زنان را ثبت خواهد کرد.
مالارد تنها یک سال دیگر با منچستریونایتد قرارداد داشت و با توجه به تمایلش برای تجربه چالشی تازه، باشگاه تصمیم گرفت به جای خطر جدایی رایگان او در تابستان آینده، پیشنهاد چلسی را بررسی کند.
این بازیکن ۲۶ ساله در فصل گذشته عملکرد مؤثری داشت و در لیگ قهرمانان زنان اروپا چهار گل به ثمر رساند. او همچنین در ۱۸ مسابقه سوپرلیگ زنان انگلیس، ۶ بار گلزنی کرد.
منچستریونایتد قصد دارد درآمد حاصل از این انتقال را برای تقویت ترکیب خود هزینه کند و انتظار میرود تا پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات در ۱۲ شهریور، فعالیت بیشتری در بازار داشته باشد.
انتقال مالارد برای چلسی و سونیا بومپاستور اهمیت ویژهای دارد. این مهاجم پیشتر در لیون زیر نظر سرمربی فعلی چلسی بازی کرده و از اهداف اصلی باشگاه لندنی در تابستان محسوب میشود.
چلسی با جذب مالارد، گزینههای هجومی خود را افزایش خواهد داد. این باشگاه پیشتر نیز قرارداد آگی بیور-جونز، ملیپوش انگلیسی، را تمدید کرده بود و حالا به دنبال تکمیل خط حملهای قدرتمند برای فصل جدید است.
در سوی دیگر بازار، آرسنال نیز جذب لیسا بوم، استعداد جوان فوتبال آلمان، را نهایی کرده است. این بازیکن پس از پیوستن به توپچیها گفت: «این لیگ بسیار رقابتی است و آرسنال باشگاه بزرگی محسوب میشود. برای این چالش و رقابت با بهترینها هیجانزدهام.»