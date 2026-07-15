لوزان پاسخ مراکش را داد: اسپانیا رهبر جام جهانی ۲۰۳۰ است

به گزارش ایلنا، در شرایطی که رقابت پنهانی میان اسپانیا و مراکش برای میزبانی دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ شدت گرفته، رافائل لوزان با لحنی صریح اعلام کرد جایگاه اسپانیا در این پروژه نباید مورد تردید قرار گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا در گفت‌وگویی رادیویی گفت: «اسپانیا رهبری این جام جهانی را بر عهده دارد؛ جام جهانی صدسالگی. نباید هیچ شک و تردیدی در این زمینه وجود داشته باشد.»

او از انتشار برخی اخبار درباره برتری مراکش در رقابت برای میزبانی فینال انتقاد کرد و افزود: «نباید با چنین بحث‌هایی به کاندیداتوری مشترک آسیب زد. این نوع گمانه‌زنی‌ها فقط باعث تضعیف پروژه‌ای می‌شود که باید با هماهنگی و اتحاد پیش برود.»

لوزان همچنین به زمان انتشار گزارش مربوط به احتمال برگزاری فینال در مراکش اشاره کرد و گفت: «جالب است که این خبر درست در روزی منتشر شد که هم مراکش بازی داشت و هم ما. این شیوه انتشار اطلاعات مناسب نیست.»

با وجود بالا گرفتن بحث‌ها، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا تأکید کرد نگرانی خاصی درباره جایگاه کشورش ندارد و اظهار داشت: «در این زمینه کاملاً آرام هستم. اسپانیا رهبری این جام جهانی را بر عهده دارد.»

میزبانی فینال جام جهانی ۲۰۳۰ هنوز به یکی از مهم‌ترین موضوعات میان برگزارکنندگان مشترک تبدیل شده است. اسپانیا امیدوار است ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در مادرید میزبان آخرین مسابقه باشد، در حالی که مراکش نیز ورزشگاه بزرگ حسن دوم در کازابلانکا را به عنوان گزینه اصلی خود مطرح کرده است.

جام جهانی ۲۰۳۰ به میزبانی مشترک اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد و سه مسابقه نمادین آغازین نیز به مناسبت صدمین سال برگزاری رقابت‌ها در اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه انجام می‌شود. تصمیم نهایی درباره محل برگزاری فینال، یکی از حساس‌ترین پرونده‌های باقی‌مانده این پروژه خواهد بود.

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