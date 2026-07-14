استعداد ۱۸ ساله اکوادور در کنار مسی؛ کایسدو به اینتر میامی پیوست

به گزارش ایلنا، فریسیو کایسدو، بازیکن ۱۸ ساله اکوادوری، از باشگاه موراویا در کاستاریکا به اینتر میامی منتقل شد و قرار است تا پایان فصل ۲۰۲۷ لیگ MLS به صورت قرضی در این تیم حضور داشته باشد.

این مدافع جوان که با قد ۱.۹۶ متر به عنوان یکی از استعدادهای برجسته فوتبال اکوادور شناخته می‌شود، انگیزه اصلی خود از این انتقال را بازی در کنار لیونل مسی عنوان کرد.

کایسدو درباره اهدافش گفت: «می‌خواهم بازی کنم، دقایق بیشتری به دست بیاورم، به ترکیب اصلی برسم و برای کسب جام تلاش کنم. به میامی آمدم چون همیشه آرزو داشتم در کنار مسی، بهترین بازیکن جهان، بازی کنم.»

او در ادامه افزود: «می‌خواهم در اینجا تاریخ بسازم و توانایی‌هایم را نشان دهم.»

کایسدو به دلیل قدرت بدنی، توانایی در نبردهای هوایی و شرایط فیزیکی مناسب، گزینه‌ای آینده‌دار برای خط دفاعی اینتر میامی محسوب می‌شود. حضور در کنار بازیکنان باتجربه و ستاره‌ای مانند مسی نیز می‌تواند به رشد سریع‌تر او کمک کند.

اینتر میامی با جذب این بازیکن جوان، علاوه بر تقویت ترکیب خود، سرمایه‌گذاری تازه‌ای روی استعدادهای فوتبال آمریکای جنوبی انجام داده است.

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