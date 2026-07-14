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اویارزابال اسپانیا را پیش انداخت

اتفاقی متفاوت برای فرانسه در جام ۲۰۲۶

اتفاقی متفاوت برای فرانسه در جام ۲۰۲۶
کد خبر : 1813404
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تیم ملی فرانسه در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار در این تورنمنت از حریف خود عقب افتاد و با گل پنالتی میکل اویارزابال برابر اسپانیا تحت فشار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، اسپانیا در نیمه نخست دیدار حساس برابر فرانسه موفق شد از روی نقطه پنالتی به گل برسد و خروس‌ها را برای نخستین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ در موقعیت عقب‌افتاده قرار دهد.

این پنالتی پس از خطای لوکاس دینی روی لامین یامال درون محوطه جریمه اعلام شد. داور پس از بررسی صحنه با کمک VAR تصمیم خود را تأیید کرد و میکل اویارزابال با ضربه‌ای محکم و دقیق، دروازه فرانسه را باز کرد.

فرانسه پس از دریافت گل تلاش کرد فشار بیشتری روی دروازه اسپانیا ایجاد کند، اما پرس شدید بازیکنان لاروخا و اشتباه‌های متعدد در گردش توپ، مانع از شکل‌گیری حملات منظم این تیم شد.

بازیکنان فرانسه در دقایق ابتدایی چند بار مالکیت توپ را به‌سادگی از دست دادند و نتوانستند از سرعت مهاجمان خود در فضاهای پشت خط دفاعی اسپانیا استفاده کنند. در مقابل، شاگردان لوئیس دلافوئنته با کنترل میانه میدان، جریان مسابقه را در اختیار گرفتند.

این دیدار با برگزاری یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان حمله تروریستی نیس آغاز شد. فضای مسابقه نیز تحت تأثیر حساسیت بالای تقابل دو قدرت فوتبال اروپا و حاشیه‌های ایجادشده پیش از بازی قرار داشت.

گل اویارزابال شرایط تازه‌ای را برای فرانسه رقم زد؛ تیمی که در مراحل قبلی جام جهانی هرگز از حریفان عقب نیفتاده بود و حالا برای رسیدن به فینال باید برای نخستین بار مسیر بازگشت به مسابقه را تجربه کند.

 

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