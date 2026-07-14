شوک به بارسلونا؛ دییونگ با مصدومیت زانو از جام جهانی بازگشت
فرنکی دییونگ پس از پایان حضورش با تیم ملی هلند در جام جهانی ۲۰۲۶، زودتر از موعد به بارسلونا بازگشته تا تحت معاینات پزشکی قرار بگیرد؛ اتفاقی که نگرانیها درباره احتمال مصدومیت جدی زانوی او را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، فرنکی دییونگ که قرار بود پس از پایان تعطیلات خود در تاریخ ۲۰ تیر به تمرینات بارسلونا اضافه شود، زودتر از برنامه به باشگاه بازگشت و مستقیماً در اختیار کادر پزشکی قرار گرفت.
بررسیهای اولیه احتمال آسیبدیدگی رباط زانوی راست این هافبک هلندی را مطرح کرده است، هرچند هنوز تشخیص نهایی اعلام نشده و بارسلونا قصد دارد آزمایشهای تکمیلی را در روزهای آینده انجام دهد.
کادر پزشکی بارسلونا از مشکلات زانوی دییونگ در روزهای پایانی حضور هلند در جام جهانی اطلاع داشت، اما شدت این مشکل در اردوی تیم ملی چندان جدی ارزیابی نشده بود. طبق گزارشها، این بازیکن برای حضور در دو دیدار پایانی هلند برابر تونس و مراکش، به دلیل درد زانو از تزریق دارو استفاده کرد.
دییونگ در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل مراکش نیز با وجود شرایط نامناسب جسمانی، مدت زیادی در زمین ماند و سرانجام در دقیقه ۱۱۰ تعویض شد. کمبود گزینه در خط میانی هلند باعث شد فشار بیشتری به این بازیکن وارد شود؛ موضوعی که حالا باعث نارضایتی و نگرانی بارسلونا شده است.
باشگاه کاتالان تاکنون بیانیهای رسمی درباره نوع و مدت مصدومیت دییونگ منتشر نکرده و منتظر نتایج نهایی آزمایشهاست. با این حال، برخی گمانهزنیهای غیررسمی از احتمال دوری چهارماهه او حکایت دارند.
در صورت تأیید این پیشبینی، دییونگ بخش ابتدایی فصل جدید لالیگا و مسابقات آغازین بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا را از دست خواهد داد؛ غیبتی که میتواند برنامههای فنی و نقلوانتقالاتی باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
دییونگ در سالهای اخیر بارها با مشکلات جسمانی روبهرو شده و مجموعاً ۳۱ مسابقه را به دلیل مصدومیت از دست داده است. تکرار یک آسیب جدی میتواند نگرانیها درباره وضعیت بدنی و استمرار حضور او در ترکیب اصلی را افزایش دهد.
بارسلونا در هفتههای آینده بهتدریج بازیکنان حاضر در جام جهانی را به تمرینات بازمیگرداند و نخستین مسابقه دوستانه پیشفصل خود را روز ۲۴ تیر برگزار خواهد کرد. وضعیت دییونگ اکنون یکی از مهمترین ابهامات پیش از آغاز فصل جدید این تیم است.