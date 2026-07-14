افشای راز بزرگ لیونل مسی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، لیونل مسی در این دوره از جام جهانی تقریباً نیمی از مسافتی را که طی می‌کند با پیاده‌روی پشت سر می‌گذارد؛ رویکردی حساب‌شده که به او اجازه می‌دهد انرژی خود را برای لحظات سرنوشت‌ساز مسابقه حفظ کند.

طبق آمارهای منتشرشده، ۴۷ درصد از مسافت طی‌شده توسط کاپیتان آرژانتین با سرعت پیاده‌روی بوده که بالاترین میزان در میان بازیکنان غیر دروازه‌بان محسوب می‌شود. او در هر ۹۰ دقیقه به طور میانگین ۸.۲ کیلومتر می‌دود و تنها ۲.۷ استارت سرعتی ثبت می‌کند؛ آماری که در مقایسه با میانگین ۵.۳ استارت او در جام جهانی چهار سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.

این افت در تحرک، تأثیرگذاری مسی را کاهش نداده است. او در این تورنمنت ۳۳ شوت زده و ۲۱ موقعیت گل ایجاد کرده؛ مجموعی که از زمان درخشش دیگو مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶، برای یک بازیکن در این رقابت‌ها بی‌سابقه توصیف شده است.

مسی به جای حضور دائمی در تمام نقاط زمین، لحظات مناسب را انتخاب می‌کند، فضای خالی را تشخیص می‌دهد و در زمان لازم وارد جریان اصلی حمله می‌شود. درک بازی، جای‌گیری و توانایی تصمیم‌گیری او حالا بیش از توان فیزیکی، سلاح اصلی آرژانتین است.

این تغییر، تازه‌ترین مرحله از تحول تاکتیکی دوران حرفه‌ای مسی به شمار می‌رود. او فعالیت خود را به عنوان وینگری سریع و دریبل‌زن آغاز کرد، در بارسلونا به یک شماره ۹ کاذب تبدیل شد و سپس در اینتر میامی و تیم ملی آرژانتین، نقش بازی‌سازی عمیق‌تر را بر عهده گرفت.

مسی درباره این تحول گفته است: «قبلاً توجه زیادی به مسائل تاکتیکی نداشتم، اما با گواردیولا چیزهای زیادی یاد گرفتم. شروع کردم به درک فضاها، حفظ توپ و اینکه بازی واقعاً چگونه کار می‌کند.»

او همچنین درباره تغییر فوتبال مدرن اظهار داشت: «فوتبال خیلی تغییر کرده است؛ هم شیوه بازی و هم سیستم‌ها. بازی امروز بسیار تاکتیکی‌تر و فیزیکی‌تر شده و نسبت به گذشته فضای کمتری وجود دارد.»

کاپیتان آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ با ۸ گل و ۳ پاس گل، یکی از مدعیان اصلی کفش طلاست و در کنار کیلیان امباپه در صدر رقابت گلزنان قرار دارد.

آرژانتین اکنون برای رسیدن به فینال باید برابر انگلیس قرار بگیرد. سه‌شیرها با مأموریتی دشوار روبه‌رو هستند؛ جلوگیری از تأثیرگذاری بازیکنی که در ۱۵ مسابقه اخیر خود در جام جهانی، تنها برابر لهستان موفق به ثبت گل یا پاس گل نشده است.

مسی شاید کمتر از گذشته بدود، اما همچنان بیشتر از بسیاری از بازیکنان مسابقه را می‌بیند و کنترل می‌کند؛ ستاره‌ای که با قدم‌زدن، فرصت‌ها را پیدا می‌کند و در یک لحظه سرنوشت بازی را تغییر می‌دهد.

انتهای پیام/