پیشنهاد بزرگ بارسلونا برای جذب گزینه مدنظر رئال مادرید

به گزارش ایلنا، بارسلونا با وجود مخالفت اتلتیکومادرید، هنوز پرونده جذب خولیان آلوارز را نبسته است. پیشنهاد فعلی باشگاه کاتالان که کمی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند ارزش دارد، همچنان روی میز قرار گرفته و احتمال دارد پس از پایان جام جهانی افزایش پیدا کند.

براساس گزارش‌ها، بارسلونا در حال بررسی پیشنهادی بیش از ۱۱۰ میلیون پوند به اضافه بندهای پاداش است. با این حال، تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده و موضع اتلتیکومادرید نیز تغییری نکرده است.

خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، درباره مذاکرات گفت: «با میگل آنخل گیل مارین صحبت کردم. او به من گفت برنامه‌ای برای فروش آلوارز ندارند، اما پیشنهاد ما جدی است و همچنان به آن پایبندیم.»

او در ادامه افزود: «این پیشنهاد روی میز قرار دارد و ممکن است معامله‌ای انجام شود، اما پیشنهاد ما همیشگی نیست. اتلتیکو به دلیل نداشتن جانشین مناسب، پاسخ منفی داده است.»

روابط میان بارسلونا و اتلتیکومادرید در شرایط مطلوبی قرار ندارد و همین موضوع می‌تواند مسیر مذاکرات را دشوارتر کند. باشگاه مادریدی آلوارز را یکی از مهره‌های اصلی پروژه ورزشی خود می‌داند و تمایلی به فروش او ندارد.

آلوارز پس از پایان کار آرژانتین در جام جهانی، مدتی به تعطیلات خواهد رفت و سپس برای آغاز تمرینات پیش‌فصل به اتلتیکومادرید بازمی‌گردد.

گفته می‌شود این مهاجم آرژانتینی به حضور در بارسلونا علاقه دارد و خانواده‌اش نیز ترجیح می‌دهند در اسپانیا بمانند. همین موضوع شانس باشگاه‌هایی مانند منچستریونایتد و پاری‌سن‌ژرمن را برای جذب او کاهش می‌دهد.

در حال حاضر، محتمل‌ترین سناریو ادامه حضور آلوارز در اتلتیکومادرید است؛ مگر اینکه بارسلونا پیشنهاد خود را افزایش دهد و موضع باشگاه مادریدی یا خود بازیکن در هفته‌های آینده تغییر کند.

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