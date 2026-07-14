فیفا تنبیه منتقدان داوری را به بعد از جام جهانی موکول میکند
فیفا قصد دارد بررسی و اعمال احتمالی مجازات علیه بازیکنان، مربیان و مسئولانی را که در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ از عملکرد داوران انتقاد کردهاند، به پس از پایان این رقابتها موکول کند.
به گزارش ایلنا، با افزایش اعتراضها نسبت به تصمیمات داوری در جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون جهانی فوتبال هنوز بهصورت رسمی اعلام نکرده که چه پروندههایی با برخورد انضباطی روبهرو خواهند شد، اما انتظار میرود رسیدگی به این موارد پس از برگزاری فینال آغاز شود.
تصمیمهای احتمالی بر پایه گزارش داوران، ناظران مسابقات و سایر مستندات رسمی اتخاذ خواهد شد. این رویکرد مشابه روندی است که فیفا در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در پیش گرفت و بخش مهمی از پروندههای انضباطی را پس از پایان تورنمنت بررسی کرد.
هدف از این تصمیم، جلوگیری از افزایش حاشیهها در جریان مسابقات و حفظ تمرکز تیمها بر ادامه رقابتها عنوان شده است. با این حال، اظهارات تند علیه داوران، زیر سؤال بردن سلامت تصمیمات و رفتارهایی که از چارچوبهای انضباطی عبور کرده باشند، میتوانند پس از پایان جام با جریمه یا محرومیت همراه شوند.
پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، پیشتر در واکنش به حملات علیه داوران گفته بود: «وقتی چنین فضایی ایجاد میشود، ممکن است واکنشهایی شکل بگیرد که حتی به تهدید داوران و خانوادههایشان منجر شود. این موضوع قابل قبول نیست.»
فیفا در سالهای اخیر تلاش کرده حمایت بیشتری از داوران داشته باشد و با حملات لفظی و فشارهای رسانهای مقابله کند. به همین دلیل، احتمال دارد پس از پایان جام جهانی، چند پرونده مهم مربوط به انتقاد از قضاوتها مورد بررسی قرار گیرد.
فینال جام جهانی ۲۰۲۶ روز ۱۹ ژوئیه برگزار خواهد شد و انتظار میرود پس از آن، کمیته انضباطی فیفا تصمیمهای نهایی خود را درباره پروندههای احتمالی اعلام کند.